Vučić u poseti gazdinstvu Srđana Steljića kod Pančeva

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Južnobanatskom, a nakon toga posetiće i Podunavski okrug.

Predsednik obišao poljoprivredno gazdinstvo Srđana Steljića kod Pančeva

– Srđan je, to je jedna od najlepših i najčudnijih priča, on je Beograđanin rođeni, onda je otišao u inostranstvo i onda se vratio- rekao je predsednik.

– Rešio da se vrati iz hladne zemlje- dodao je domaćin Srđan.

– U Skandinavskoj zemlji? Upitao je predsednik.

– Da, da. Švedska. Ovde je toplije, lepše, govorno područje je moje. Poreklom sam, moji roditelji su sa sela, ja sam odrastao na selu, kao mali sa babom i dedom. Tako da privuklo me ovo i rešio da se bavim stočarstvom- rekao je Srđan.

– Kada ste došli, pre 4, 5 godina? Upitao je predsednik.

– 2018. i krenuli smo te godine sa 105 grla- rekao je domaćin Srđan.

– I sad imate preko 600- dodao je predsednik.

– Tako je- rekao je domaćin.

– Jedino ovaca imamo više da znate u Srbiji, sve nam pada, goveda, pada svinje, tovljenici i sve samo ovaca imamo nešto više nego ranije. Dobro. Mnogo sam srećan što ste se vratili. Spas za zemlju- rekao je predsednik.

– Dobili smo pravo prečeg, dobili smo zemlju od grada Pančeva, od opštine, tu zemlju obrađujemo i proizvodimo kukuruz, detelinu, sve to i hranimo, hranimo i pokušavamo da se širimo koliko je to moguće- rekao je domaćin predsedniku.

– Koliko vas Srđane radi na imanju- upitao je predsednik domaćina.

– Troje, četvoro po potrebi kad je jagnjenje, ovo je novi objekat koji će krenuti od proleća sad sa tim novim jagnjenjem tako da je dovoljno je toliko ljudi za toliki broj grla- rekao je doamćin.

– I vi možete svih 650 ovaca i da podmirite, nahranite- pitao je predsednik domaćina.

– To je tu sve organizoavano, po boksovima je napravljeno. Selekcija urađena i to je stajski uzgoj, tu su jasle, sad ćete da vidite, nema tu mnogo, više ide to od maja kad je detelina, kad je košenje, kad su radovi u polju pa priprema, ovo je sad period gde je trava spremna i samo se hrani i kad se jagnji to mora da se prati, da se obilazi- rekao je domaćin.

– Pa, radimo u par navrata po par sati. Doručkujemo svi zajedno, pa onda vratimo se radimo, pa ručamo svi zajedno- odgovorio je domaćin.

– Ovo je neka posebna sorta- upitao je predsednik za rasu ovce.

– Ovo je ruska rasa, poludivlja, ukrštena sa muflonom, to je ona familija Romanov napravila.

– Zato se zove Romanovska rasa- dodao je predsednik.

– Da, oni su tako išli valjda kroz ratove i poludivlja je, otporna je idelana temperatura joj je 7 stepeni i najplodnija je rasa, znači ona jagnji po 2,3, 4 jagnjeta, sad ćete d apogledate unutra i meso je drugačije onako nije kao, naša najpoznatija je pramenka- rekao je domaćin.

000