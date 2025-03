VUČIĆ NA RTS: Studenti će izgubiti godinu, sada je to gotovo izvesno!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost „Dnevnika 2“ na Radio televiziji Srbije i govorio je o svim aktuelnim temama i obratio se građanima.

– Rekao sam i danas na GO SNS, dok sam živ, snažnije i jače nego ikada, neću omogućiti stvaranje prelazne vlade. Ja sam taj koji bi jedini mogao da učini to na zakonski način, a smatram da bi to bila smrt Srbije. Dakle, nikada, moraće neko da me ubije, ukoliko želi da formira prelaznu vladu. Mi imamo veliki problem, i zato su ljudi zabrinuti. Četiri meseca traje maltretiranje građana. Zahvaljujući onome što se naziva obojena revolucija, ulaganjem novca u N1 i Nova S, do potpunog preuzimanja RTS-a, gde se sada nalazim – rekao je predsednik na početku, a onda se osvrnuo na napad na ministra Selakovića.

– Čovek koji mrzi Srbiju iz dna duše napao je ministra Selakovića. Taj napadač nekada je bio portparol LDP. I onda je bio napad, a mediji koji se bore protiv Srbije pišu kako nije bilo napada. Pa kako ga nije bilo kad je i sam napadač osuđen i priznao da je počinio to. A šta mi danas sve imamo. Imali smo danas skup roditelja koji podržavaju profesore koji rade. Bilo je oko 750 roditelja. IStvari se okreću velikom brzinom, i to oni vide. Zato oni moraju da provedu nasilje u subotu. Moj posao kao predsednika Srbije je da molim, pogotovo mlade ljude, da u subotu ne nasedaju i da ne padnu pdo uticaj Đilasa i drugih žutih. Morate da znate da će u subotu biti počinjena velika šteta i nasilje. Dobro je da su oni nervozni, da vide da brojevi padaju, da nemaju podršku. Sad moraju da se skupljaju iz celog regiona da bi delovalo da ih ima. Nasilje u subotu neće moći da se izbegne, a da li ćemo sačuvati mir, institucije i građane, hoćemo, sačuvaćemo sve to.

– Srbija ima mnogo više pruga i puteva, bolje su plate i penzije, ali ugčavnom se bogati bune, pošto oni koji nisu toliko bogati vide sve, vide napredak. I taj skup u subotu je nelegalni ili ilegalni skup, pošto nisu prijavili organima javnog reda i mira. Dakle, svi koji dolaze na taj skup, oni dolaze na ilegalno okupljanje. Već je dogovreno ko će da krene sa jajima, ko će sa bakljama, sa topovskim udarima. Očekujemo da će oko 80.000 ljudi da bude u Beogradu. I kada u tolikom broju ljudi dođu, znate, u čoporu su svi psi jaki. Pogledajte ko podržava obojenu revoluciju u subotu, od Kurtija, Hrvata, i svih protivnika Srbije, to je njihov interes. Dosta je bilo igre oko toga ispunjavanja zahteva, svi znate da su ispunjeni zahtevi. Sad mogu sa izvesnošću da vam kažem da će studenti izgubiti godinu. Čak će i oni da idu na to da se neće godina nastaviti. U subotu će sudija da odsvira kraj, ljudi više ne ogu da tolerišu bezzakonje.

– Čim su odlučili da bude ispred Skupštine skup, znači da oni planiraju da provociraju decu koja jedina legitimno protestuju pošto su prijavili skup. Što nisu zakazali skup ispred SIV-a, ispred Vlade Srbije. Onda vi mene pitate zašto ne sklonimo te koji nikome nisu ništa zgrešili. Videćete da sve što sam vam rekao, da sam vam rekao. Biće baš sve ovako kako sam rekao, ali dolazi srećan kraj to je završetak svega, pobediće Srbija i to garantujem građanima Srbije. Ja se izvinjavam predsedniku Dodiku, zamoliću ga da neki drugi dan zakažemo njegovo gostovanje u Republici Srbiji. Znali su za to i onda su odlučili da bude baš taj datum, valjda da bi maltretirali predsedniak Dodika.

Podsetimo, Vučić je danas održao uvodni govor na sednici Glavnog odbora SNS u Sava centru.

(Pančevac)

Vučić najavio skup u Beogradu 28. marta

VUČIĆ NAKON SEDNICE VLADE: Srbija nastoji da očuva mir i stabilnost kao i bezbednost svih svojih građana