Međunarodni salon automobila u Beogradu od 20. do 26. marta

Međunarodni salon automobila i Međunarodni sajam motocikala, delova i opreme „Motopassion“ održaće se od 20. do 26. marta na Beogradskom sajmu, a okupiće ukupno oko 330 izlagača, najavili su danas organizatori.

Na toj manifestaciji, pod sloganom „Vožnja koja se ne propušta“, biće predstavljeno 46 automobilskih brendova, od kojih će 43 predstaviti novih 80 modela automobila, a posetioci će moći da vide i modele 42 moto brenda, rekao je na konferenciji za novinare koordinator projekta Zoran Lupšić.Lupšić je istakao da će u hali 1 biti izloženi automobili poput VW, Nissan, Škoda, MG, Subaru, Seat, Cupra, Honda, Toyota, Opel, Pežo, Suzuki i drugi.

Najavljeno je da će u hali 1, na štandu SAT Media gruop, biti izložen Bugatti Chiron, najskuplji automobil koji je do sada izložen pod kupolama Beogradskog sajma, a proizveden je u samo 500 primeraka.

Za ljubitelje motocikala biće predstavljeno 72 nova modela i ATV vozila.

Predsednica Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Aleksandra Đurđević kazala je da se ove godine na sajmu očekuje veća dostupnost nego 2024. godine, kao i bolje kamatne stope i finansijski uslovi za kupovinu vozila.

„Proizvodjači su mnogo uložili u elektrifikaciju vozila, mi to moramo da ispratimo. Auto ‘grande panda’ će, nadamo se, približiti taj koncept elektrifikacije“, kazala je ona.

Kazala je da će fokus Asocijacije u ovoj godini biti podmlađivanje voznog parka u Srbiji.

Najavljeno je da će u sredu, 19. marta biti „Press day“ namenjen medijskim profesionalncima u oblasti auto-moto industrije, a dok je u petak, 21. marta planiran za „Family day“, za one koji sajam žele da obidju porodično po ceni od 1.400 dinara.

Biće organizovana i parada oldtajmera u nedelju, 23. marta, pod nazivom „Memorijal princa Tomislava Karadjordjevića“, zatim u ponedeljak, 24. marta biće „Miss Salona automobila“, a u utorak, 25. marta proglašenje „Najboljih u autoindustriji“.

Tokom sajma biće proglašen i „automobil godine“ u Srbiji za 2025. godinu u izboru Asocijacije automobilskih novinara Srbije, a ovogodišnji finalisti su: Škoda Kodiaq, Dačija Duster, Fiat 600, Citroen C3 i Reno Rafale.

Prošlogodišnji „auto godine“ je automobil Citroen C3.

Radno vreme Međunarodnog salona automobila i Međunarodnog sajma motocikala, delova i opreme „Motopassion“ biće od 10 do 20 sati (od 20. do 25. marta), dok će 26. marta radno vreme biti od 10.00 do 19.00.

Cena pojedinačne ulaznice je 700 dinara, grupne 500 dinara, za organizovane posete studenata i đaka 400 dinara, a cena parkinga u krugu Sajma je 200 dinara po satu.

(Pančevac/Beta)

