MLADI POŽURITE! Vučić: Mnogo vas se prijavilo za stambene kredite, u prva dva dana imamo već 1.167 prijavljenih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se mladima video-porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.

„Mladi, požurite! Ogroman interes za subvencionisane stambene kredite. Ponosan na ovaj divni projekat države Srbije!“, napisano je u opisu video-poruke na zvaničnom Instagram profilu predsednika.

– Dragi mladi, mnogo vas se prijavilo za stambene kredite. Za ovaj novi projekat koji smo osmislili da lako dođete do stana, kuće, da možete brzo i jednostavno da se osamostalite, da planirate porodicu i planirate život. Podaci su sledeći – u prvih dva dana imamo već, do 15 sati 1.167 prijavljenih mladih ljudi, koji su tražili subvencionisane kredite za kuće i stanove. Zanimljivo je da je proporcionalno broju stanovnika najviše traženo za područje Novog Sada, zatim Beograda, pa svih ostalih lokalnih samouprava u našoj zemlji. 85% su stanovi, 12% su kuće, ostalo su neki drugi objekti. Ono što je važno i interesantno to je da je najviše prijava procentualno stiglo za mlade od 30. do 32. i od 32. do 35. godine. Nešto manje u procentima za one od 20. do 22. Ali ono što je takođe bitno – to je da se taj procenat i broj ljudi koji se javljaju je neverovatan i uvećeva se iz sata u sat. Zato vas molim javite se što pre, ovo je jedinstvena prilika, ovo je velika prilika za sve mlade ljude, ovo je izvanredna šansa, da rešite stambeni problem i brže i jednostavnije i pre nego što ste i pomislili da je uopšte moguće da se time bavite. Do sada je 57% posto onih koji se prijavilo su zaposleni, imamo i one koji su nezaposleni, imamo i one koji obično roditelje nude kao jemca. Dakle, sve je moguće, napravi se dogovor, za sada 236 ekspozitura bakne Poštanska štedionicaa, ali uskoro se priključuju i druge banke. Požurite da dobijete ono što ste zaslužili i da možete da planirate svoj život, da planirate svoju budućnost u svojoj Srbiji. Samo napred, požurite – naveo je predsednik Vučić u video-poruci.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

(Pančevac/Novosti)

VUČIĆ SA RUTEOM: Imamo bezbroj tema za razgovor, od bilateralne saradnje sa NATO do situacije u BiH i KiM

VUČIĆ IZ BRISELA:Ako je upotrebljen zvučni top – ja više nisam predsednik