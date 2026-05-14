KAČAREVO: Predstava za decu „U strahu su velike oči“ u četvrtak

Na pozorišnom repertoaru kačarevačkog Doma kulture u četvrtak, 14. maja, biće izvedena dečja predstava „U strahu su velike oči“, koja će početi od 18 sati u Velikoj sali lokalnog Doma omladine, a ulaz je slobodan.

Publiku očekuje uzbudljivo pozorišno putovanje u kojem se jedan, naizgled običan princ, suočava sa svojim najvećim neprijateljem – sopstvenim strahom.

U bajkovitoj avanturi, uz pomoć mudre princeze i tajanstvenog čarobnjaka, princ otkriva da su „velike oči“ straha često samo iluzija koju mogu pobediti hrabrost i ljubav.

Predstava, kroz klasičnu bajkovitu priču, šalje važnu poruku najmlađima da strah ne mora da bude neprijatelj, već saveznik koji nas poziva na oprez i pomaže nam da rastemo.

Ova topla priča o odrastanju namenjena je deci, ali i roditeljima, uz poruku da je sasvim u redu plašiti se, ali da je važno pokušati i biti hrabar.

Uloge tumače Sara Pavlović, Una Kozić, Maja Jelić i Ivan Blagojević, režiju potpisuje Nikola Marković, dok je za muziku zadužen Aleksandar Popović.

(Pančevac/J. Filipović)

