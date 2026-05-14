POLEN U PANČEVU: Zatišje između drveća i trava

Poslednji dani dobri za alergičare, ali iz pančevačkog Zavoda za javno zdravlje upozoravaju da se pripreme ljudi osetljivi na polen trava

U prošloj sedmici, od 4. do 10. maja u vazduhu Pančeva su detektovane niske koncentracije polena, pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo. Za ovu sedmicu prognoziran je porast koncentracija polena trava, opadanje koncentracija polena breza, čempresa i duda, dok će ostale vrste polena biti u stagnaciji.

Vreme praćeno niskim koncentracijama polena drveća može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, savetuje primarijus doktorka Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo. Takođe, ljudi koji su alergični na trave treba da obrate pažnju na to da počinje njegova sezona, te da blagovremeno primene sve preventivne mere.

Polen u Pančevu u 19. sedmici tokom osam godina

I ove godine 19. kalendarsku sedmicu karakterišu sveukupno niske koncentracije polena pošto je reč o periodu kada su već prošle najveće koncentracije polena drveća a poleni trava i korova tek će rasti. Ipak, situacija se menja od godine do godine što zavisi i od vremenskih uslova, to jest od toga kada je počeo topao period, da li je bilo više padavina, vetra, itd. Zato su, na primer, 2021. i 2022. godine merni uređaji Zavoda za javno zdravlje Pančevo zabeležili više koncentracije polena kada se računaju sve alergene biljke. 2022. godina se izdvaja i po tome što je u 19. sedmici poleni trava i koprive dostigli izuzetno visoku koncentraciju za ovaj period godine.

(Pančevac)

