GLOGONJ: Ilinden u znaku folklora i humanosti

Povodom velikog makedonskog praznika Ilindena, Dom kulture „Mladost” u Glogonju biće domaćin humanitarnog koncerta koji će u subotu, 1. avgusta, okupiti folklorne ansamble i ljubitelje tradicionalne igre i pesme.

Publika će tom prilikom moći da uživa u nastupu folklorne grupe udruženja penzionera iz Krive Palanke i Rankovca.

Na sceni će im se pridružiti i folklorna sekcija Doma kulture „Mladost”, kao i vokalni solisti, koji će zajedničkim programom predstaviti bogatstvo makedonske i domaće kulturne tradicije.

Pored umetničkog sadržaja, koncert će imati i humanitarni karakter.

Tokom večeri prikupljaće se dobrovoljni prilozi za lečenje Ognjena Petruševskog, dečaka obolelog od autizma, pa organizatori pozivaju sve sugrađane da svojim dolaskom podrže ovu plemenitu akciju.

Direktor glogonjskog Doma kulture, Slavko Jovanovski, ističe da će koncert biti prilika ne samo za negovanje prijateljstva i kulturne saradnje, već i za pokazivanje solidarnosti i zajedništva, uz poruku da svako može doprineti kada je pomoć najpotrebnija.

(Pančevac/J. Filipović)

Glogonj Petrovdanski dani protekli u dobrom duhu uz šarolike sadržaje

Glogonj: Igrom i pesmom folkloraši proslavili Petrovdan