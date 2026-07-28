Za ove električne bicikle kazna ide i do 40.000 dinara

Saobraćajna policija poslednjih dana pojačano kontroliše vozače električnih bicikala koji ne ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o podeli motornih vozila i tehničkim uslovima, a za prekršioce su predviđene novčane kazne od 20.000 do 40.000 dinara.

Na meti kontrola su električni bicikli sa motorom jačim od 0,25 kilovata, modeli koji imaju ručni gas, kao i oni kod kojih elektromotor nastavlja da pruža asistenciju i nakon dostizanja brzine od 25 kilometara na sat.

Kako navode sa kanala Autoinfo, vlasnicima ovakvih vozila trenutno se savetuje da ih ne koriste u saobraćaju, jer rizikuju visoke kazne ukoliko ih policija zaustavi.

Kontrole su već u toku, a problem predstavlja činjenica da ova prevozna sredstva prema važećim propisima nisu svrstana ni u jednu kategoriju vozila.

Pojedini vlasnici pokušali su da električne bicikle registruju kao mopede, ali za sada to nije moguće. Tehnički pregledi, kako se navodi, nisu dobili uputstva MUP-a za takve slučajeve, a vozila nisu homologovana kao mopedi, zbog čega registracija nije moguća.

Slična situacija važi i za monowheel vozila, odnosno električne monocikle sa jednim točkom, kao i za pojedine električne skejtove. Takva prevozna sredstva ne smeju da učestvuju u saobraćaju, već se mogu koristiti isključivo na mestima predviđenim za njihovu upotrebu, poput skejt-parkova.

Pored električnih bicikala, policija tokom letnje sezone pojačano kontroliše i vozače električnih trotineta. Kazne slede onima koji nemaju obaveznu identifikacionu nalepnicu Agencije za bezbednost saobraćaja, voze trotinete tamo gde to nije dozvoljeno, ne nose zaštitnu kacigu ili svetloodbojni prsluk kada je on obavezan, kao i za druge prekršaje propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

(24sedam.rs)