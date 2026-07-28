Više od šest kandidata bori se za jedno mesto u SAJ-u

BEOGRAD – Interesovanje za ulazak u elitni sastav srpske policije izuzetno je veliko, pa su za samo 22 otvorena radna mesta u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ) do sada pristigle čak 134 prijave, što znači da se za jednu poziciju nadmeće više od šest kandidata.
Zbog velikog odziva, ali i kako bi selekcija bila sprovedena što temeljnije, Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je odluku o produženju konkursa.
Rok za prijavljivanje produžen do 11. avgusta
MUP je zvanično produžio rok za prijavljivanje na javni konkurs za radno mesto „specijalac“ u SAJ-u do 11. avgusta 2026. godine.
Kako je saopšteno iz resornog ministarstva, odluka o produženju doneta je iz nekoliko praktičnih razloga:
Period godišnjih odmora: Uvažene su okolnosti letnje sezone i godišnjih odmora koji utiču na prikupljanje neophodnih papira.
Dopuna dokumentacije: Određeni broj zainteresovanih kandidata predao je nepotpunu dokumentaciju, pa im je na ovaj način ostavljeno dodatno vreme da je kompletiraju.
(Pančevac/MUP Srbije)