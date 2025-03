NEĆEMO PREPUSTITI DRŽAVU NAJGORIMA Vučić: Ja od svoje politike da odustanem neću

Predsednik Aleksandar Vučić objavio je video na svom Instagram nalogu, u kome je poručio da „nikada neće da prepusti državu najgorima“.

– Njihova politika je nasilje, njihova politika je progon, njihova politika je obračun sa neistomišljenicima i maltretiranje neistomišljenika. I baš ih briga za to šta je istina, oni dijalog ne žele, jer u dijalogu nemaju šta da pokažu. Nama ostaje da se borimo za svoju zemlju, i ma koliko iznenađeni onim što se događa, nemojte da smetnete sa uma da je to uvek rezultat obojene revolucije. Ja od svoje politike da odustanem neću, nikada me na to neće naterati i boriću se jače i snažnije nego ikada i to tražim i od vas. Nećemo da prepustimo državu najgorima – poručio je Vučić.

(Pančevac/Novosti)

