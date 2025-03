Vučić za „Weltwoche“: Sve što nam je Zapad uradio vraća se kao bumerang, bombardovanje bilo presedan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za švajcarski nedeljnik „Weltwoche“, a govorio je o agresiji NATO na našu zemlju, kao i o trenutnom političkom trenutku, protestima u Srbiji i političkoj situaciji za koju tvrdi da se radi o „obojenoj revoluciji“.

Vučić je pre svega istakao kakav je bio odnos zemalja NATO i naše zemlje tokom agresije.

„Povukli smo mnogo pouka. Svaki put kada se sećamo svih ubijenih tokom NATO agresije… Ljudi treba da znaju, to je urađeno na ilegalan način, čak i bez rasprave u Savetu bezbednosti UN, bez ikakve odluke Saveta bezbednosti. Tada je 19 NATO zemalja, u to vreme 519 puta bogatijih od Srbije, 228 puta teritorijalno veće i 160 puta veće po broju stanovnika, napalo jednu malu zemlju i prekršile međunarodno pravo. To je stvorilo veliki presedan u svetu, koji mnogi nazivaju ‘kosovski presedan’. To znači da velike sile, kada žele mogu da krše međunarodno pravo, i time podrže secesiju jedne suverene, međunarodno priznate države. Rekli su da su imali altruistični i humanitarni pristup. Sada, kada se dešava slično, striktno su protiv, govore da je to kršenje međunarodnog prava“, napomenuo je Vučić.

On je takođe istakao i ponos koji su zadržali građani Srbije čak i u tom teškom trenutku i vremenu.

„Znali smo da nemamo šanse, ali želeli su da nas unize. Ono što su predložili u Rambujeu je napravljeno da bude neprihvatljivo. Čak je i Henri Kisindžer rekao da je taj dokument napravljen da ga Srbija odbije. Onda su našli dovoljan razlog, jedan incident, za koji mislimo da je bila antiteroristička akcija, i to su koristili kao razlog za bombardovanje Srbije. Koristili su termin ‚kolateralna šteta‘ za civilne žrtve, pa čak i za 16 ljudi ubijenih u javnom servisu“, podsetio je predsednik Vučić.

Situacija u Ukrajini u vezi sa Krimom često je upoređivana sa onom u Srbiji po pitanju KiM, a Vučić ističe da se sve ono što je urađeno na KiM sada vraća poput bumeranga zemljama Zapada.

„To je pametna politika ruskog rukovodstva. Nije dobro za nas, ali za njih da. Šta možete da kažete? Da je bombardovanje Srbije bilo legalno, a nije? Žele da izbegnu svaku priču o tome… Kada kažu da su sprečili humanitarnu katastrofu na Kosovu, a to je korišćeno i u Donjecku i Lugansku… Rečeno je da je tamo humanitarna katastrofa. Sada pitam prijatelje na Zapadu, recite mi šta ste uradili 1999, da li ćete više podržati međunarodno pravo ili ne?“, upitao je predsednik Srbije.

„Protesti u Srbiji su pokušaj obojene revolucije“

Osvrnuvši se i na proteste u Srbiji, Vučić je još jednom podvukao da su protesti finansirani spolja, od strane nevladinog sektora, ali i agencija za razvoj iz Britanije, SAD i Švedske, pre svega, objasnivši da je poslednji zahtev demonstranata u potpunosti ispunjen, što niko nije osporio.

„To su priznali. Ali je komplikovanije. Naravno da je protest protiv Vlade i mene, podržan od opozicije, većinski plaćen spolja. Zato što niko ne želi da vidi nezavisnu politiku ove zemlje. Sigurno ste pratili proteste u Hongkongu, pod nazivom ‘Voda’ – da ne možete videti nikog, svuda je, a nema lidera, protagonista, nikoga koga možete pokazati javnosti. Slično je ovde. Sve nevladine organizacije, finansirane od Oak Fondacije, USAID-a, švedske SIDA, i drugih, učestvuju u tim protestima“, rekao je on i dodao:

„Mnoge zemlje iz regiona, u ime mnogo većih zemalja koje ne žele da se pojavljuju javno. Nije lako. Slušam te ljude. Smatram da je važno da se poslušaju, ali nemam straha da kažem šta stvarno mislim – da je ovo pokušaj obojene revolucije. Koji očigledno vide Kinezi, Rusi, mnogi Amerikanci. U Evropi je drugačije, jer znaju ko plaća te nevladine organizacije i sve druge. Želeli bi da vide promene u Srbiji“, rekao je Vučić.

Prema Vučiću, protesti su počeli protiv nasilja, ali su u poslednjim nedeljama stvorili „talačku krizu u javnom servisu“, probleme sa GSP-om, ali su proizveli i nasilne akcije opozicionih lidera.

„Učinili su to u parlamentu, napali gradonačelnika u Nišu. Ljudi ne vole to da vide. Veliko je iznenađenje za mene da su studenti i njihovi profesori ostali nemi na to. Očekivao sam da će barem osuditi. Sada građani shvataju šta se događa u Srbiji“, ističe Vučić.

On je takođe rekao da ne menja svoje stavove bez obzira na ucene koje mu prete.

„Ako mislite da možete nekoga da slomite ucenjujući ga da neće ostati na funkciji – baš me briga. Mnogo je bolje ostati dostojan i zaštititi svoju politiku, pokazujući svetu prave razloge pobune i načine na koji su organizovani u Srbiji. Nisam promenio moj stav, čak i 14. decembra kada smo ispunili sve zahteve, rekao sam da to nikada neće prihvatiti, jer se radi o nečemu drugom, većem, organizovanom spolja, te da će reći da zahteve nismo ispunili, ni shvatili ozbiljno“, rekao je Vučić.

Istakao je takođe i da na protestima 15. marta nije korišćeno zvučno oružje.

„Sada čak i oni kažu da je to bila laž. Sada nas pitaju šta se desilo. Lagali su da je akustično oružje. Nije. To je brutalna laž. Pozvali smo FBI i FSB da to istraže. Još nisu došli, ali, proizvođač tog akustičnog oružja javno je rekao da nije korišćeno”, kazuje Vučić.

„Do sada nismo koristili nasilje, nijedan pendrek, i zato su ljuti“

Na konstataciju da su u zemljama poput Srbije ili Slovačke „u problemu političari koji nisu na liniji“, Vučić odgovara da je to lako za analizu, jer su razlozi za takvo nešto isti. Takođe, ističe da je u slučaju Srbije to posebno pogodno, zbog zemalja iz okruženja koje „žele njega da se reše“, da bi oslabili Srbiju.

„Oni podržavaju proteste. To je velika platforma za srpske demonstrante, Zagreb, Priština, Tirana, Sarajevo. To se lako vidi. Kada dodate ono što sam vam rekao, da su angažovane zapadne obaveštajne službe, onda je teže da se odbrane ti napadi. Do sada nismo koristili nikakvo nasilje, nijedan pendrek, i zato su ljuti i moraju da lažu, pa su isfabrikovali laž o akustičnom oružju. Kada sam rekao da neću više biti predsednik, ako je ono korišćeno, prestali su to da koriste, odnosno koriste ređe“, istakao je Vučić.

Pitanje koje je takođe postavljeno je i da li postoji mogućnost novih izbora, na šta je odgovorio da politički protivnici ne žele nikakve izbore, referendume, niti volju građana, već da samo zloupotrebljavaju decu i studente.

„Političari opozicije ih zlostavljaju, kao i profesori. To stvara tešku situaciju. Ali. mi ostajemo mirni i obazrivi čak i u organizovanju odbrane institucija bez korišćenja nasilja. Nadamo se da ćemo završiti to za mesec ili dva“, rekao je Vučić, a na pitanje da li je ovo pokušaj državnog udara, odgovorio potvrdno, dodajući:

„To je jasno rečeno i od mnogih zvaničnika spolja. To pokušavaju da urade“.

Dodao je da nema nikakvu podršku iz Brisela, odakle stvari vide drugačije.

„Ne mogu reći da su javno na njihovoj strani, ali nema sumnje da je tako“, ubeđen je predsednik Srbije.

