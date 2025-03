EPS: U petak bez struje deo Grebenca

Prema saopštenju preduzeća „Elektrodistribucija Srbije“ u petak 28. marta od 9 do 13 časova doći će do privremene obustave snabdevanja električnom energijom u sledećim delovima Grebenca:

Ulica Valerija Dokna od broja 6 do 36 i od 9 do 45

Save Munćana od početka ulice do brojeva 45 i 52

Fiskulturna od broja 19 do 35 i od 8 do 14

Šušarska 1

Sutjeska

Koste Nađa

Lole Ribara

Omladinska

Do isključenja će doći usled radova na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata u okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbeđivanja stabilnog snabdevanja i unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Tokom trajanja radova mole se korisnici da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

Iz „Elektrodistribucije Srbije“ saopštavaju i da će u slučaju ranijeg završetka radova snabdevanje strujom biti nastavljeno pre planiranog vremena. U slučaju vremenskih nepogoda, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici na vreme biti obavešteni.

(Pančevac)