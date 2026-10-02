Južni Banat

Kovačički oktobar: Polaganjem venaca počela proslava

20:25

02.10.2026

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Foto: FB/OI Janošik Kovačica

Polaganjem venaca na spomenik palim borcima u Drugom svetskom ratu, u Kovačici je tradicionalno počela proslava manifestacije „Kovačički oktobar“. Ovoj svečanoj ceremoniji i ove godine su prisustvovali članovi Odreda izviđača „Janošik“, koji kroz svoje aktivnosti nastavljaju da neguju kulturu sećanja i poštovanja prema lokalnoj istoriji.
Uz prigodan program, pesmu i govore ispunjene najdubljim poštovanjem, izviđači su odali počast svima koji su dali svoje živote za slobodu Kovačice i njenih stanovnika.
Iz Odreda izviđača „Janošik“ ističu da je njihovo tradicionalno učešće u ovom događaju od izuzetnog značaja za mlađe članove. Kroz ovakve dostojanstvene činove, mladi izviđači ne samo da iskazuju zahvalnost precima, već na delu uče o važnosti rodoljublja, solidarnosti i bogatoj istoriji svog mesta.

Ovim svečanim činom zvanično su otpočeli brojni kulturni i društveni događaji u okviru ovogodišnjeg „Kovačičkog oktobra“, uz večnu poruku zahvalnosti palim borcima: „Slava im!“.

(Pančevac/S.L)

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