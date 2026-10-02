Vršac pamti oslobodioce: Obeležene 82 godine slobode

Svečanošću u Skupštini grada i polaganjem venaca na spomen-kosturnicu na Gradskom groblju, u Vršcu je dostojanstveno obeležen 2. oktobar – Dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu.

Ovogodišnji program obeležavanja 82 godine slobode okupio je brojne visoke zvanice. Među gostima su bili potpukovnik Aleksandar Krasnij, savetnik Ambasade Ruske Federacije, konzulka Srbije u Temišvaru Jakšić-Matović, kao i Jovo Barošević, potpredsednik SUBNOR-a Srbije i predsednik SUBNOR-a Vojvodine.

Prisutnima se obratila gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, koja je poslala snažnu poruku o važnosti očuvanja slobodarske tradicije.

– Našim precima pripada zahvalnost za slobodu koju su izborili. Nama pripada odgovornost za ono što ćemo sa tom slobodom učiniti – poručila je gradonačelnica Mitrović.

Svečani ton manifestaciji dali su učenici Poljoprivredne škole kroz muzički program i rodoljubive stihove, dok je centralni deo akademije obeležilo uručenje Oktobarske nagrade SUBNOR-a Grada Vršca, koja je ove godine pripala operskoj divi Ljubici Vraneš.

Nakon svečane akademije, delegacije su položile vence na spomen-kosturnicu, odajući poštu za 363 vojnika Crvene armije i 58 srpskih rodoljuba koji su dali svoje živote za slobodu ovog kraja.

(Pančevac/Grad Vršac)