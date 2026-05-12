Takse u Pančevu 2026: Za dozvole za izmenu saobraćaja

Ako biste da podnesete zahteva za izmenu saobraćaja radi sportske ili neke druge manifestacije platićete taksu od 690 dinara

13:59

12.05.2026

I Ulica Mite Topalovica u pešačkoj zoni (Foto: Pančevac)

Grad ima pravo da jednom godišnje promeni iznos administrativnih taksi za rešenja koja se donose na nivou Pančeva. Između ostalih, na gradu je da izdaje dozvole i za izmene režima saobraćaja.

Od 1. januara važe nove cene gradskih taksi i za ove odluke:

– Za rešenje o kretanju i zaustavljanju mimo utvrđenog režima saobraćaja 2.281 (stara cena 2.200 dinara),

– Za rešenje o zaustavljanju i parkiranju teretnog motornog vozila radi snabdevanja – mesečno 1.919 (1.850 dinara),

– Za izdavanje odobrenja za kretanje i zaustavljanje vozila u pešačkoj zoni za posebne potrebe 2.281 (2.200 dinara),

– Za izdavanje odobrenja za kretanje vozila vlasnika koji stanuju u pešačkoj zoni 343 (331 dinara),

– Za rešenje o izmeni režima saobraćaja radi izvođenja radova na održavanju javnih puteva 2.281 (2.200 dinara),

– Za rešenje o izmeni režima saobraćaja radi izvođenja radova na podzemnim i nadzemnim instalacijama 2.281 (2.200 dinara),

– Za rešenje o izmeni režima saobraćaja radi održavanja sportske ili druge manifestacije na javnom putu 690 (666 dinara).

– Za izdavanje odobrenja za rezervaciju parking-mesta 2.281 (2.200 dinara).

(Pančevac)

