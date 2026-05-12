Takse u Pančevu 2026: Za dozvole za izmenu saobraćaja

Ako biste da podnesete zahteva za izmenu saobraćaja radi sportske ili neke druge manifestacije platićete taksu od 690 dinara

Grad ima pravo da jednom godišnje promeni iznos administrativnih taksi za rešenja koja se donose na nivou Pančeva. Između ostalih, na gradu je da izdaje dozvole i za izmene režima saobraćaja.

Od 1. januara važe nove cene gradskih taksi i za ove odluke:

– Za rešenje o kretanju i zaustavljanju mimo utvrđenog režima saobraćaja 2.281 (stara cena 2.200 dinara),

– Za rešenje o zaustavljanju i parkiranju teretnog motornog vozila radi snabdevanja – mesečno 1.919 (1.850 dinara),

– Za izdavanje odobrenja za kretanje i zaustavljanje vozila u pešačkoj zoni za posebne potrebe 2.281 (2.200 dinara),

– Za izdavanje odobrenja za kretanje vozila vlasnika koji stanuju u pešačkoj zoni 343 (331 dinara),

– Za rešenje o izmeni režima saobraćaja radi izvođenja radova na održavanju javnih puteva 2.281 (2.200 dinara),

– Za rešenje o izmeni režima saobraćaja radi izvođenja radova na podzemnim i nadzemnim instalacijama 2.281 (2.200 dinara),

– Za rešenje o izmeni režima saobraćaja radi održavanja sportske ili druge manifestacije na javnom putu 690 (666 dinara).

– Za izdavanje odobrenja za rezervaciju parking-mesta 2.281 (2.200 dinara).

(Pančevac)

