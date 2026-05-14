Manje udesa u Pančevu: Policija najavljuje nove akcije

Na teritoriji grada Pančeva dogodilo se za 15 posto manje saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine.

Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije u Pančevu od početka godine učestvovali su u 5 centralnih akcija pojačane kontrole saobraća koje su bile sprovede na teritorji Srbije. Stanje bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Pančeva u prva četiri meseca ove godine povoljnije je u odnosu na isti period prethodne godine, prenosi RTV Pančevo.

Prema rečima Aleksandre Miljković, komandira Saobraćajne policijske ispostave Pančevo, od početka godine zabeleženo je 97 saobraćajnih nezgoda, što predstavlja pad od 15 procenata.

„Možemo da kažemo da je za prva četiri meseca stanje bezbednosti povoljnije u odnosu na prošlu godinu. Imamo manji broj saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima i sa materijalnom štetom. Broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama, odnosno sa poginulim licima, na istom je nivou, ali kroz preventivne i represivne aktivnosti težimo da taj broj bude što manji”, izjavio je Miljković.

Od početka godine sprovedeno je pet centralnih akcija pojačane kontrole saobraćaja na području Republike Srbije, na kojima su učestvovali i pripadnici Policijske uprave Pančevo, kaže Aleksandra Miljković, komandir Saobraćajne policijske ispostave Pančevo. Akcija su bile usmerena na najčašče prekšaje koji se događaju na saobracajnicama.

Preventivne tribine pred maturske večeri

Tokom maja, Odeljenje saobraćajne policije u Pančevu fokusiraće se na prevenciju među mlađom populacijom. Planirana su predavanja i tribine za učenike završnih razreda srednjih škola.

„S obzirom na to da se bliži kraj školske godine za maturante, preduzećemo određene preventivne aktivnosti. Održaćemo predavanja sa maturantima, roditeljima i nastavnicima kako bismo im predočili šta treba da preduzmu da taj dan protekne bezbedno i ostane im u lepom sećanju”, najavila je Miljković.

Iz policije podsećaju da akcije pojačane kontrole nemaju za cilj isključivo kažnjavanje nesavesnih vozača, već podizanje svesti o odgovornosti i oprezu radi očuvanja ljudskih života.

(Pančevac/RTV Pančevo)