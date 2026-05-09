Preventivni pregledi povodom Međunarodnog dana setrinstva

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sestrinstva Dom zdravlja Pančevo, Opšta bolnica Pančevo, Zavod za javno zdravlje i Medicinska škola ,,Stevica Jovanović” Pančevo će 12. maja od 9 do 12 sati u Narodnoj bašti organizovati akciju preventivnih pregleda za stanovnike grada Pančeva.

Građani Pančeva će ovom prilikom imati mogućnost da provere svoje zdravlje (TV, TT,BMI,određivanje šećera u krvi, merenje krvnog pritiska, razgovor i savetovanje sa lekarom .

Takođe , građani će imati priliku da se upoznaju sa radom službi Doma zdralja (Stomatologije, Službe za zaštitu žena, Medicinom rada, Patronažnom službom, Službom hitne medicinske pomoći, Službom za zaštitu dece školskog i predškolskog uzrasta. Opšta bolnica Pančevo i Zavod za javno zdravlje Pančevo će takoće predstaviti svoja odeljenja i svoj rad.

(Pančevac)