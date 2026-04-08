Danas slavimo Sabor Svetog Arhangela Gavrila

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas praznuju Sabor Svetog Arhangela Gavrila, i njegovo javljanje kroz svu istoriju ljudskog spasenja. Smatra se zaštitnikom ljudi i životinja.

Arhangel Gavrilo, blagovesnik radosti, jedan je od sedam velikih angela serafima koji su učestvovali u stvaranju sveta, najbližih prestolu Gospoda. Smatra se vesnikom tajni Božjih. Odavnina, slavi se prvi dan posle Blagovesti, čime se odaje poštovanje onome koji je poslužio tajni ljudskog spasenja. Lik anđela Gavrila sa presvetom Bogorodicom Marijom, koja prima Blagovest, slika se na carskim dverima pravoslavnih oltara koja se simbolično otvaraju u toku liturgije jer je ovaj događaj otvorio put u Carstvo nebesko.

Često je slavljen svetac. Narod ga smatra zaštitnikom ljudi i stoke od vremenskih nepogoda. Česta je zavetna slava. Prema narodnom verovanju danas treba strogo izbegavati bilo kakav rad, osim sitnijih popravki. Sabor Svetog arhangela Gavrila slavi se dva puta godišnje – na današnji dan i 26. jula po novom kalendaru, kao letnji Aranđelovdan. Letnji sabor ustanovljen je na Svetoj Gori u 9. veku povodom javljanja arhangela Gavrila u keliji kod Koreje, gde je prstom na kamenu ispisao pesmu Bogorodici.

MOLITVA SVETOM ARHANGELU GAVRILU

Sveti Arhangele Gavrilo, koji donese neizrečenu radost sa neba Prečistoj Đevi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O veliki Arhangele Božiji Gavrilo, ti si blagovestio Prečistoj Đevi Mariji začeće Sina Božijeg. Objavi i meni grešnom strašni dan moje smrti i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe; da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O veliki Arhangele Gavrile! Sačuvaj me od svih nevolja i svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

