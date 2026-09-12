Najčešće greške u šminkanju zbog kojih žene izgledaju starije

Greška u šminkanju može učiniti da lice izgleda starije. Saznajte koju grešku prave i mlađe žene i kako da je izbegnete.

Za samo pet minuta ispred ogledala možete učiniti da lice izgleda nekoliko godina starije, i to proizvodom koji ste kupili upravo zato da biste izgledali lepše i odmornije. Greška u šminkanju koja najčešće pravi ovaj problem nema veze sa senkama, ajlajnerom ili bojom karmina.

Problem je u onome što nanosimo prvo, dok je lice još potpuno čisto. I što je najvažnije, godine nisu presudne. Ista greška može se videti i na koži devojke od 25 i žene od 55 godina, piše Krstarica.

Greška u šminkanju koja može da naglasi godine

Glavni krivac često je težak, mat puder koji se nanosi u previše slojeva. Umesto da ujednači ten, takva podloga može da se skuplja u sitnim linijama oko očiju, nosa i usana i da ih učini vidljivijim.

Kada se to dogodi, mnoge žene naprave još jednu grešku – dodaju novi sloj pudera. Međutim, više proizvoda neće sakriti ono što je prethodni sloj već naglasio. Naprotiv, lice može početi da izgleda teško i neprirodno.

Zato šminkeri najčešće savetuju tanji sloj podloge, posebno na delovima lica na kojima su bore i fine linije izraženije.

Suva koža dodatno ističe problem

Nije samo izbor pudera važan. Ako je koža ujutru suva, zategnuta ili se blago peruta, podloga će mnogo teže izgledati lepo.

Pre šminkanja zato treba naneti hidratantnu kremu i ostaviti joj nekoliko minuta da se upije. Posebno tokom hladnijih meseci, kada grejanje dodatno isušuje vazduh u prostoriji, ovaj korak može napraviti veliku razliku.

Suvi delovi kože mogu upiti više pigmenta, pa puder na njima izgleda tamnije i neravnomernije. To se najčešće primećuje oko nosa, na bradi i između obrva.

Manje pudera često daje mlađi izgled

Kada je cilj svežiji izgled, nije potrebno prekriti svaki deo lica. Tanka količina podloge može biti dovoljna da ujednači ten, dok na delovima gde nema potrebe za dodatnim prekrivanjem koža može ostati gotovo potpuno prirodna.

Puder je najbolje nanositi postepeno – prvo malu količinu, pa po potrebi dodati još. Tako ćete lakše izbeći efekat teške maske.

I puder u prahu treba koristiti umereno. Dovoljno je setovati delove lica koji se najviše sjaje, poput čela, nosa i brade. Previše pudera u prahu može dodatno istaći suve delove i fine linije.

Ni hajlajter ne treba nanositi svuda

Hajlajter može lepo osvežiti lice, ali treba paziti gde ga stavljate. Ako se nanese direktno preko izraženih sitnih linija ili vrlo teksturirane kože, sjajne čestice mogu dodatno privući pažnju na taj deo.

Zato ga je bolje koristiti tamo gde želite da uhvatite svetlost i otvorite lice, umesto da ga nanosite po svakoj istaknutoj tački.

Zašto ovu grešku prave i mlađe žene

Mlade žene često nisu ni svesne da prave ovu grešku jer su navikle na šminku kakva izgleda savršeno na fotografijama i video-snimcima. Jako svetlo, filteri i kamera mogu potpuno promeniti način na koji podloga izgleda.

Na dnevnom svetlu, međutim, previše pudera mnogo je lakše primetiti. Umesto svežeg tena, lice može delovati zagušeno i starije.

Zato sledeći put kada se našminkate, nemojte odmah dodavati još jedan sloj. Priđite prozoru i pogledajte lice na prirodnom svetlu. Ako prvo primetite da se puder skuplja u linijama ili da je ten težak, verovatno vam ne treba više proizvoda – već manje.

(Krstarica)