Džudisti pančevačkog kluba Dinamo osvojili 2 medalje

Na međunarodnom džudo turniru „Trofej Tamiša 2026“, koji je održan u SC Šumice u Beogradu, džudo klub Dinamo je osvojio 2 medalje – zlato i bronzu.

Pančevački Dinamo je imao 5 predstavnika na sportskom nadmetanju, gde je učestvovalo 635 takmičara iz 58 klubova, iz osam zemalja.