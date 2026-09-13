Džudisti pančevačkog kluba Dinamo osvojili 2 medalje
Na međunarodnom džudo turniru „Trofej Tamiša 2026“, koji je održan u SC Šumice u Beogradu, džudo klub Dinamo je osvojio 2 medalje – zlato i bronzu.
Pančevački Dinamo je imao 5 predstavnika na sportskom nadmetanju, gde je učestvovalo 635 takmičara iz 58 klubova, iz osam zemalja.
Zlatnu medalju je dobila Lena Ivanović, starija poletarka do 43 kg, a bronzu Hristina Dimitrijevski, koja nastupa u kategoriji starijih devojčica do 44 kg.
(Pančevac/I.J.)