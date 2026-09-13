Sportska dešavanja

Džudisti pančevačkog kluba Dinamo osvojili 2 medalje

10:30

13.09.2026

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Džudo klub Dinamo Pančevo

Na međunarodnom džudo turniru „Trofej Tamiša 2026“, koji je održan u SC Šumice u Beogradu, džudo klub Dinamo je osvojio 2 medalje – zlato i bronzu.

Pančevački Dinamo je imao 5 predstavnika na sportskom nadmetanju, gde je učestvovalo 635 takmičara iz 58 klubova, iz osam zemalja.

Zlatnu medalju je dobila Lena Ivanović, starija poletarka do 43 kg, a bronzu Hristina Dimitrijevski, koja nastupa u kategoriji starijih devojčica do 44 kg.

(Pančevac/I.J.)

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Džudo klub Dinamo medalje Trofej Tamiša 2026

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