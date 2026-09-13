Ekološki i ekonomski iskorak: Vršac dobio 27,7 miliona za upravljanje građevinskim otpadom!
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
11:00
13.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
Jutro je sveže, a u toku dana će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni.
I sledeće sedmice jutra sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 27 stepeni, prenosi RHMZ.
Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, a kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u ponedeljak u drugom delu dana, kao i u utorak i četvrtak.
(Pančevac)
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
11:00
13.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
10:30
13.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
10:00
13.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
09:35
13.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
09:00
13.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
15:00
11.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
22:02
10.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
13:53
10.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
14:00
09.09.2026
Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.
21:53
08.09.2026
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