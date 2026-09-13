Društvo

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo

Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.

08:00

13.09.2026

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Foto/Pančevac/N. Simendić

Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.

Jutro je sveže, a u toku dana će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni.

I sledeće sedmice jutra sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 27 stepeni, prenosi RHMZ.

Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, a kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u ponedeljak u drugom delu dana, kao i u utorak i četvrtak.

(Pančevac)

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