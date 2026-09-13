Banatski pustolov u Kovinu: Otkrijte skrivene turističke bisere!

Južni Banat krije neverovatne turističke potencijale i jedinstvene vodene atrakcije koje su idealne za ljubitelje aktivnog odmora i biciklizma. Kroz najnoviju rutu serijala „Srbija na dva točka“, poznati lokalni putopisac „Banatski pustolov“ vodi nas na uzbudljivu avanturu kroz istoriju, skrivena sela i prirodne bisere kovinskee opštine, javlja Banatski pustolov na svom Youtube kanalu.

Jedna od najintrigantnijih tačaka ove banatske rute jeste čuveni most Marije Terezije. Ovaj istorijski objekat danas se nalazi potpuno na suvom, a svedoči o vremenima kada je ovuda proticala reka Ponjavica, koja se ulivala u Dunav kod Kovina. U doba Austrougarske, ova lokacija je predstavljala važnu trgovačku rutu koja je preko Dunava spajala Vojvodinu sa Centralnom Srbijom. Iako je most kroz istoriju pretrpeo oštećenja, on i dalje predstavlja omiljenu lokaciju za šetače i zaljubljenike u prošlost ovog kraja.

Sama biciklistička tura zvanično počinje iz živopisnog sela Pločica . Pločica je mirno, netranzitno mesto, idealno za porodični život, koje krasi autentičan seoski ambijent sa starim švapskim kućama i uređenim centrom. Iz ovog mesta off-road put vodi ka kapeli Ognjene Marije, poznatijoj kao „sveta vodica“ . Na ovom prelepom i uređenom mestu nalazi se izvor lekovite i pijaće vode koji nikada ne presušuje, a sadašnja crkvica podignuta je 2012. godine na temeljima starije kapele iz 1968. godine.

Ljubitelji avanture i off-road vožnje biciklom ne smeju propustiti ni prelepi Pločićki rit, u okviru kojeg se nalazi jezero Provala . Ovo specifično jezero nastalo je davne 1876. godine nakon velikog izlivanja Dunava i pucanja odbrambenog nasipa.

Put se dalje nastavlja kroz Skorenovac, koji slovi za jedno od najuređenijih i najlepših sela u ovom delu Vojvodine, prepoznatljivo po prelepom kružnom toku, monumentalnoj crkvi Svetog Antala, „Kamenu ljubavi“ i očuvanim starim kućama. Ruta se završava u samom gradskom jezgru Kovina – gradiću od 13.500 stanovnika koji obiluje urbanim kontrastima, od prepoznatljivih solitera od crvene cigle i brutalističke arhitekture, do prelepih istorijskih zdanja poput zgrade Opštine i Rumunske pravoslavne crkve koje uokviruju centralni gradski trg.

(Pančevac/Banatski pustolov)