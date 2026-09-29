Hitna pomoć: Oboren pešak, prevezen u bolnicu
PANČEVO – U Vojvode Radmira Putnika, kod zgrade Suda, oboren je pešak. Posle zbrinjavanja povređeni je prevezen u bolnicu.
Lekari Hitne pomoći su imali četiri intervencije na javnim mestima.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 44 pacijenta ,od čega sedmoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
(Pančevac)