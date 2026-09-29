Servisne informacije

Hitna pomoć: Oboren pešak, prevezen u bolnicu

08:48

29.09.2026

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Foto: Printscreen

PANČEVO – U Vojvode Radmira Putnika, kod zgrade Suda, oboren  je pešak. Posle zbrinjavanja  povređeni je prevezen u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći su imali četiri  intervencije na javnim mestima. 

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 44 pacijenta ,od čega sedmoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)

Tagovi

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