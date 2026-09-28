Adrijana Mesarović u Pančevu: Poziv na jedinstvo za budućnost

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović poručila je danas tokom boravka u Pančevu da se poverenje naroda stiče isključivo radom, stalnim prisustvom na terenu i konkretnim rezultatima. Ona je istakla da ova politička opcija pred birače izlazi potpuno otvoreno – sa jasnim imenima, ostvarenim delima i preciznim planom za dalji napredak cele zemlje.

Tokom otvorenog razgovora sa Pančevcima, Mesarović je naglasila da je pred Srbijom period velikih izazova, ali i kapitalnih investicija, te da je ključni cilj kontinuitet u izgradnji i stvaranju boljih prilika za život.

U svom obraćanju, članica Predsedništva SNS-a podsetila je na glavne postulate politike koju zastupa aktuelna vlast, apostrofirajući ulogu predsednika države.

„Aleksandar Vučić je lider naše politike i čovek koji je postavio jasan pravac – rad, odgovornost, ekonomski razvoj i stalna briga o ljudima. Tim putem i nastavljamo“, navela je Mesarović. Ona je uporedila programe političkih aktera, ocenivši da opozicija svoju ponudu građanima zasniva na blokadama i zaustavljanju, dok SNS nudi isključivo rezultate i planove za naredni period.

Mesarović je istakla da fokus celokupnog budućeg rada svih državnih i lokalnih institucija moraju da budu građani i njihove svakodnevne potrebe.

„Šta još možemo da izgradimo, obnovimo, pokrenemo i koliko novih prilika možemo da stvorimo za naše ljude – to su pitanja koja moraju biti u fokusu“, poručila je ona. Svoje izlaganje u Pančevu završila je snažnim pozivom na saboronost i ujedinjenje oko zajedničkih ciljeva, uz poruku: „Pobediće ujedinjena Srbija!“

(Pančevac)