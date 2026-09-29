Vučić: U subotu predstavljamo pravi program, ideju i viziju Ujedinjene Srbije

Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ naveo je da će u subotu na predizbornom skupu Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradskoj areni predstaviti pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije.

Vučić je na Instagramu u video objavi pozvao sve građane da dođu u 17 časova na skup u Beogradu, ističući da priprema dolazak „specijalnog gosta“.

„Borsko jezero je prelepo, prelepa nam je Srbija. Do 3. oktobra ne vraćam se u Beograd. A onda – Arena, spektakl kakav Srbija zaslužuje!

Predstavićemo pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije. A moguće je da nam dođe i veliki, baš veliki specijalni gost. Hvala vam, narode, na ogromnoj podršci. Sutra nastavljamo da se družimo!“, poručio je Vučić.