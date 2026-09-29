Nova otkrića u Starčevu: Nađeni predmeti iz kamenog doba

Na čuvenom arheološkom lokalitetu u Starčevu pre 15 dana započeta su nova sistematska istraživanja koja su već u ranoj fazi donela izuzetno zanimljive preliminarne rezultate. Iako je Starčevo širom sveta poznato kao eponimni lokalitet i kolevka starčevačke kulture iz perioda ranog neolita, najnovije arheološke sonde i iskopi pokazuju da je ovaj prostor bio intenzivno naseljen i u znatno kasnijim epohama – tokom bronzanog i gvozdenog doba.

Stručnjaci na terenu trenutno istražuju novootvorene arheološke sonde, u kojima su pronađeni brojni pokretni nalazi koji bacaju potpuno novo svetlo na hronologiju i istorijski kontinuitet ovog naselja nadomak Pančeva.

Od praistorijske keramike do gvozdenog oružja i opreme

Arheolozi ističu da se na lokalitetu trenutno ne nalaze spektakularni arhitektonski objekti poput celih kuća ili zemunica, već da dominiraju klasični pokretni predmeti koji su duboko svedočanstvo o svakodnevnom životu praistorijskih ljudi. Među najčešćim nalazima izdvajaju se brojni ulomci keramičkih posuda i velike količine životinjskih kostiju.

Međutim, ono što je posebno zaintrigiralo istraživački tim jeste horizont metalnog doba iz kojeg potiču izuzetno očuvani predmeti:

Bronzana udica – oblikom neverovatno slična današnjim modernim udicama, ali izrađena od bronze

Gvozdeni vrh strele – direktno svedočanstvo o oružju i odbrambenim tehnikama tadašnjih stanovnika

Gvozdena konjska žvala – deo konjičke opreme koji dokazuje prisustvo i značaj konjarstva u gvozdenom dobu

Naknadne analize donose preciznu hronologiju

Svi pronađeni predmeti pažljivo su spakovani i pripremljeni za transport u laboratorije, gde će proći kroz detaljne fizičko-hemijske i tipološke analize.

Tek nakon tih naknadnih stručnih ekspertiza, arheolozi će moći sa stoprocentnom sigurnošću da odrede preciznu hronologiju, namenu i tačan vremenski period kojem ovi predmeti pripadaju. Za sada je najvažniji zaključak da Starčevo krije mnogo složeniju i bogatiju istoriju nego što se to ranije mislilo, potvrđujući status jednog od najvažnijih arheoloških nalazišta u ovom delu Evrope.

(Pančevac)