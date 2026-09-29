Magazin

Horoskop za 29. septembar: Evo šta nam zvezde poručuju

09:00

29.09.2026

Podeli vest:

Foto: Pixabay
♈ Ovan
  • Posao: Fokus je na vašem novčaniku. Danas možete uspešno završiti pregovore o povišici ili naplatiti zaostali dug, ali izbegavajte impulsivnu kupovinu.
  • Ljubav: Sa Marsom u Lavu, vaša strastvena priroda je u punom sjaju. Ipak, Mesec u Biku vas tera da od partnera tražite konkretne dokaze vernosti i stabilnosti.
  • Zdravlje: Moguća je prolazna ukočenost u vratu. Prijaće vam masaža.

♉ Bik
  • Posao: Mesec je u vašem znaku i daje vam neverovatnu unutrašnju snagu i harizmu. Danas je idealan dan da pokrenete projekte koji zahtevaju dugoročnu istrajnost.
  • Ljubav: Emocije su vam intenzivne. Zauzeti Bikovi uživaju u toplini doma, dok slobodni privlače poglede svojom stabilnom i magnetičnom energijom.
  • Zdravlje: Odlično, ali nemojte preterivati sa teškom hranom i slatkišima.

🕯️ Blizanci
  • Posao: Danas vam najviše prija rad iz senke. Nemojte svima otkrivati svoje poslovne planove jer je idealan trenutak za taktičku pripremu sledećih koraka.
  • Ljubav: Skloni smo tajnama ili analiziranju prošlosti. Ako vas muči neka stara ljubavna dilema, danas intuition odgovara na vaša pitanja.
  • Zdravlje: Potreban vam je mentalni detoks i više sna.

♋ Rak
  • Posao: Odličan dan za timski rad, networking i planove sa prijateljima. Možete dobiti sjajnu preporuku ili vetar u leđa od osobe na položaju.
  • Ljubav: Slobodni Rakovu mogu preko zajedničkih prijatelja ili društvenih mreža upoznati nekog ko deli njihove poglede na svet. U vezama vlada harmonija.
  • Zdravlje: Stabilno. Unosite više tečnosti.

🌟 Lav
  • Posao: Mesec u vašem polju karijere donosi vam veliku vidljivost. Nadređeni prate svaki vaš korak, a vaša ambicija je na vrhuncu zahvaljujući Marsu u vašem znaku.
  • Ljubav: Balansiranje između posla i ljubavi danas može biti izazovno. Partner može imati osećaj da vam je karijera na prvom mestu – pokažite mu pažnju.
  • Zdravlje: Moguć je povišen nivo stresa usled velikih obaveza.

🔔 Devica
  • Posao: Idealno je vreme za učenje, širenje vidika, rešavanje pravnih pitanja ili komunikaciju sa inostranstvom. Vaša posvećenost detaljima danas donosi profit.
  • Ljubav: Žudite za dubokim, intelektualnim razgovorima sa voljenom osobom. Slobodne Device privlači osoba koja ima harizmatične i čvrste stavove.
  • Zdravlje: Osećate se poletno, prijaće vam boravak u prirodi.

⚖️ Vaga
  • Posao: Danas se bavite finansijama, ali onim koje delite sa drugima (krediti, porezi, investicije ili novac partnera). Intuicija vas vodi ka pametnim odlukama.
  • Ljubav: Strasti su naglašene i duboke. Izbegavajte posesivnost i potrebu da kontrolišete partnerovo vreme ili finansije.
  • Zdravlje: Osetljiva urogenitalna regija.

🗡️ Škorpija
  • Posao: Fokus je potpuno na partnerskim odnosima i ugovorima. Ako danas potpisujete bilo šta važno, ostanite hladne glave i ne popuštajte pod pritiskom.
  • Ljubav: Mesec u vašem polju odnosa donosi potrebu za bliskošću, ali i rizik od tvrdoglavih rasprava. Kompromis je danas vaša ključna reč.
  • Zdravlje: Mogući su problemi sa grlom ili krajnicima.

🪓 Strelac
  • Posao: Očekuje vas veoma dinamičan dan na radnom mestu sa dosta praktičnih i rutinskih obaveza. Napravite jasnu strukturu kako ne biste izgubili fokus.
  • Ljubav: Sitnice danas čine čuda. Pomozite partneru oko svakodnevnih obaveza i to će uneti mir u vaš odnos. Slobodni Strelčevi mogu flertovati na poslu.
  • Zdravlje: Pad imuniteta. Unesite više vitamina C i minerala.

🧲 Jarac
  • Posao: Danas se budi vaša kreativna strana. Sve što radite nosi vaš lični pečat i donosi vam uspeh. Dobar je dan za preuzimanje kontrolisanog rizika.
  • Ljubav: Ovo je jedan od lepših dana u mesecu za ljubav! Slobodni Jarčevi prosto blistaju i lako mogu privući novu osobu, dok zauzeti uživaju u romantici.
  • Zdravlje: Odlično, puni ste pozitivne i stabilne energije.

🏆 Vodolija
  • Posao: Najviše vas okupiraju porodične stvari, dom ili rešavanje stambenog pitanja. Na poslu radite onoliko koliko morate, misli su vam usmerene ka privatnom životu.
  • Ljubav: Partner traži vašu emotivnu prisutnost. Provedite veče u krugu porodice ili u intimnoj atmosferi doma, daleko od gužve i telefona.
  • Zdravlje: Mogući su problemi sa varenjem na nervnoj bazi.

⛪ Ribe
  • Posao: Vaše komunikacione veštine su danas vaše najjače oružje. Odličan dan za pregovore, kratka putovanja, sastanke i pisanje važnih mejlova.
  • Ljubav: Razgovor sa partnerom donosi olakšanje. Slobodne Ribe mogu dobiti veoma zanimljivu poruku od osobe koja im se već duže vreme dopada.
  • Zdravlje: Izbegavajte promaju i hladne napitke.

(Društvene mreže)

Tagovi

astrologija Dnevni horoskop

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.