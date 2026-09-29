Horoskop za 29. septembar: Evo šta nam zvezde poručuju

Posao: Fokus je na vašem novčaniku. Danas možete uspešno završiti pregovore o povišici ili naplatiti zaostali dug, ali izbegavajte impulsivnu kupovinu.

Ljubav: Sa Marsom u Lavu, vaša strastvena priroda je u punom sjaju. Ipak, Mesec u Biku vas tera da od partnera tražite konkretne dokaze vernosti i stabilnosti.