Akcija iz vazduha: Sutra avionski tretman protiv komaraca u Pančevu



Na teritoriji Pančeva sutra, 29. septembra, sa početkom od 7 časova ujutru, biće sproveden sistematski avionski tretman suzbijanja larvi komaraca. Nadležne službe apeluju na građane da budu informisani o predstojećoj akciji, koja se sprovodi u cilju kontrole populacije ovih insekata i zaštite javnog zdravlja.

Tretmanom će biti obuhvaćene kritične hidrološke tačke i vodene površine na kojima se larve najbrže razvijaju. Akcijom iz vazduha biće pokriveni:

Kompletan priobalni pojas reke Tamiš

Reka Dunav sa svim pripadajućim rukavcima na teritoriji Pančeva

Kanal Nadela

Za suzbijanje larvi koristiće se provereni i visokofikasni biološki preparat Vectobac WG. Prema zvaničnom obaveštenju nadležnih institucija, ovaj preparat je selektivan i potpuno je bezopasan za pčele, što znači da lokalni pčelari ne moraju da preduzimaju posebne zaštitne mere i zatvaraju svoje košnice tokom trajanja akcije.

(Pančevac)