Dnevni horoskop za 11. april: Lav da skupi hrabrost i povuče potez, Škorpiji će se trud isplatiti

Ovan

Posao: Moguće je da ćete se suočiti s izazovima u komunikaciji, naročito ako se radi o timskom radu. Iskoristite priliku da se izdvojite smirenim pristupom i konkretnim rešenjima.

Ljubav: Danas vas mogu uzburkati stare emocije ili nerazjašnjeni odnosi. Ne ulazite u rasprave ako niste spremni da čujete i ono što ne želite.

Zdravlje: Osetljivost u predelu glave i ramena može biti pojačana. Pokušajte da se opustite kroz fizičku aktivnost.

Bik

Posao: Možete doći do praktičnih rešenja za neki dugotrajan problem. Važno je da ostanete dosledni svojim vrednostima i ne podležete pritisku okoline.

Ljubav: Ako ste slobodni, moguća je komunikacija sa osobom koja vam se dopada, ali će se sve odbijati polako, što i nije tako loše.

Zdravlje: Dobro se osećate, ali obratite pažnju na ishranu, izbegavajte preterivanje.

Blizanci

Posao: Ovaj dan vam može doneti napetost i ubrzane okolnosti, ali i priliku da briljirate ukoliko ne budete žurili sa odlukama. Budite jasni u izražavanju i izbegavajte nesporazume.

Ljubav: Ljubavna dešavanja mogu biti pomalo konfuzna. Razmislite dobro pre nego što kažete nešto što bi moglo da bude pogrešno shvaćeno.

Zdravlje: Nervna napetost, pronađite vreme za predah.

Rak

Posao: Očekuje vas dan u kojem možete izneti važan projekat do kraja. Pažljivo birajte saradnike i budite spremni na manje zastoje.

Ljubav: Moguće je iskreno otvaranje srca i rešavanje nekih problema koji vas već neko vreme tište.

Zdravlje: Povedite računa o varenju i osećaju težine. Pijte više tečnosti.

Lav

Posao: Biće vam potrebna hrabrost da napravite potez koji dugo odlažete. Poverenje u sopstvenu viziju biće od presudnog značaja.

Ljubav: Možete privući pažnju nekoga ko vas već duže posmatra iz senke.

Zdravlje: Čuvajte srce i kičmu – ne preterujte sa naporima.

Devica

Posao: Možete osećati pritisak zbog tuđih očekivanja, ali ovaj danvam donosi i mogućnost da pokažete zrelost i strpljenje. Dobar je trenutak za rešavanje papirologije.

Ljubav: Važno je da ne idealizujete partnera ili neku situaciju. Prave vrednosti se vide u malim delima, a ne u obećanjima.

Zdravlje: Mogući su problemi sa snom ili napetost u stomaku.

Vaga

Posao: Danas ćete imati priliku da uskladite sopstvene želje sa zahtevima okruženja. Ako ostanete diplomatski nastrojeni, možete mnogo toga da postignete.

Ljubav: Emocije mogu biti pojačane, a unutrašnji nemir može izazvati potrebu za iskrenim razgovorom. Budite blagi i prema sebi i drugima.

Zdravlje: Osetljivost u donjem delu leđa.

Škorpija

Posao: Ovo je dan u kojem se vaša predanost i trud može isplatiti. Neko može prepoznati vaš trud i otvoriti vam vrata za nešto novo.

Ljubav: Ako postoji nešto neizrečeno između vas i partnera, sada je pravi trenutak da to razrešite. Slobodni Škorpioni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Strelac

Posao: Dan može biti nepredvidiv, ali i doneti vam mogućnosti da se povežete sa osobama koje razmišljaju slično vama.

Ljubav: Ljubavna komunikacija može biti izazovna, pa izbegavajte brzoplete komentare. Ključ je u jednostavnosti.

Zdravlje: Nervni sistem je osetljiv, potrudite se da provodite više vremena u prirodi.

Jarac

Posao: Vaša ozbiljnost i posvećenost dolaze do izražaja, pa je moguće da neko zatraži od vas savet ili pomoć.

Ljubav: Slobodni Jarčevi, partite signale oko vas, ne mora sve da bude iskazano rečima.

Zdravlje: Zglobovi i koža mogu biti osetljiviji nego inače.

Vodolija

Posao: Dans ćete moći da radite nešto van okvira rutine. Spontano vam mogu izleteti neka nova kreativna rešenja.

Ljubav: Moguće je prijatno iznenađenje od strane osobe koju niste očekivali, što će vam izuzetno prijati.

Zdravlje: Dobra energija, ali ne rasipajte je bezbeze. Vodite računa o plućima i srcu.

Ribe

Posao: Iako će dan biti dosta zahtevan, moći ćete da zadržite koncentraciju na bitne stvari. Neka vas ne uplaše nejasnoće, rešenja dolaze s vremenom.

Ljubav: Emocije su duboke, a intuitivna povezanost sa drugima biće vrlo izražena. Moguće je da vam se javi osoba koja vas inspiriše.

Zdravlje: Moguće su promene raspoloženja.

(Društvene mreže)