Šetači pasa sve više zarađuju, evo šta morate znati o ovom poslu

Mnogi vlasnici pasa odlučuju se sve češće da za svoje ljubimce angažuju šetače pasa.

Kako izgleda ovo zanimanje koje je u ekspanziji i da li zaista može i dobro da se zaradi ako se bavite tim pozivom, otkrio je u emisiji „150 minuta“ Mašan Marković, profesionalni šetač pasa.

Mašan se, kako sam kaže, psima bavi od 1999. godine, dok se aktivno bavi šetanjem pasa više od 10 godina.

„To zanimanje uglavnom podrazumeva ne samo šetnju pasa, nego na neki način i brigu o tom psu dok je napolju. Jer, ne daj Bože, što ja volim da kažem, kod kola, polomi se branik, polomi se far, to se zameni. Kod pasa, ne daj Bože bilo šta da se desi, ogrebotina… Vlasnici sve više shvataju pse kao decu i onda im je to jako veliki problem, ako se ne daj Bože nešto desi“, kaže Mašan, dodajući da je to veoma velika odgovornost.

Cena za sat vremena šetanja psa iznosi od 500 do 1.500 dinara.

(Dnevnik)

