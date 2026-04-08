Popadija otkriva kada se jaja zaista farbaju: Evo nekih ideja za prirodno farbanje jaja

Svake godine pred Uskrs postavlja se često pitanje, da li je ispravno farbati jaja na Veliki četvrtak ili na Veliki petak? Popadija Višnja Kostić, na svom gostovanju prošoe godine u emisiji „Blic žena studio“, dala je svoj odgovor na ovu dilemu.

Kako se Uskrs približava, tako ponovo postajemo svedoci pitanja koji je pravi dan, prema tradiciji i veri, za farbanje jaja. Običaji među pravoslavnim vernicima variraju, jer neki biraju Veliki četvrtak, većina farba jaja na Veliki petak, dok drugi to rade na Veliku subotu.

Popadija i profesorka srpskog jezika Višnja Kostić podelila je svoje iskustvo i mišljenje o ovoj temi. Kaže da jaja farba delimično na Veliki četvrtak, pripremajući ih za crkvu, a zatim i na Veliku subotu.

View this post on Instagram A post shared by Višnja Kostić (@visnja_u_svetu)

Iako je uobičajeno u našem narodu da se jaja farbaju na Veliki petak, Višnja je, kako navodi, naučila od svoje svekrve, koja je bila popadija, da se u Žiči jaja farbaju na Veliku subotu. Razlog tome je što na Veliki petak ništa ne treba raditi jer je to najtužniji praznik kada se sećamo Hristovog stradanja.

Međutim, kako hrišćani danas znamo da je Hristos vaskrsao, ovaj praznik obeležavamo sa radošću, naglašavajući ono što dolazi nakon njega.

Ona je pozvala svoje pratioce da ne lepe ikone i nalepnice sa likovima svetitelja, jer sve to na kraju završi u kanti (što je, priznaćete, bezveze).

Umesto toga, evo nekih ideja za prirodno farbanje jaja.

Osnovni recept je na 1l vode sipajte dve kašike sirćeta i jednu kašiku soli. Litar možete koristiti bar za dve boje. Znači, kada provri podelite u dve šerpice po pola litra i u jednu stavite lukovinu, a u drugu npr. dve, tri kašičice kurkume, zavisi koji intenzitet boje želite da postignete. I tako redom, možete probati sa ljuskama od crvenog luka, šoljom cvekle, dve šolje borivnica, crveni kupus, spanać ili peršun. Prirodne sastojke uvek stavljate šolju ili dve za jaču boju. Ovako dobijene boje lepše upiju bela jaja, ali crvena i narandžasta će biti intenzivnije na običnim jajima.

(Blic)