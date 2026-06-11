IZAŠAO „PANČEVAC”: Svi na trafike!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 12. juna je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: kreću vrućine – gde ćemo se kupati ovog leta; međuljudski odnosi su najvažniji, kako Grad Pančevo tome doprinosi; seoske slave tek počinju, a već je „čupavo”, stanovnici naših naseljenih mesta uživaju sa gostima, nazdravlje, dolazimo…

„Pančevac” piše i o jubileju FK-a „Mladost” iz Vojlovice i večitom prijateljstvu sa Slovencima, o tome kako razmišlja Divna Savić, zašto je ceo grad „mirisao” na hedonizam… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Gradski štab za sprovođenje mera zaštite od požara strnih i drugih poljoprivrednih useva na teritoriji grada Pančeva izdao je saopštenje u kome se kaže:

„Imajući u vidu period sazrevanja strnih useva i žetvene radove, kao i ocenu povećane opasnosti od nastanka požara, ugrožavanja neovršenih strnih useva i poljoprivrednih mašina, kao i značaj žetvenih radova, upućuje se upozorenje-apel svim učesnicima žetvenih radova na preduzimanju preventivnih mera da do požara ne dođe”.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(„Pančevac” / S. T.)

Sednica Skupštine grada 12. juna: Uređenje deponija na teritoriji grada