Katamaran „Panuka“ ponovo plovi: Prve vožnje u sredu potpuno besplatne za sve posetioce

PANČEVO – Nova sezona redovnih plovidbi gradskim katamaranom „Panuka“ zvanično počinje u sredu, 17. juna, najavljeno je iz Turističke organizacije grada Pančeva. Ljubitelji rečnih avantura i panoramskog razgledanja grada imaće priliku da ponovo uživaju u plovidbi Tamišem i upoznaju Pančevo iz potpuno nove, rečne perspektive.

U sredu, na dan otvaranja sezone, Turistička organizacija daruje građane i goste grada besplatnim vožnjama u oba redovna termina.

Termini plovidbe i audio-vodič

Nakon svečanog otvaranja, katamaran „Panuka“ će saobraćati svakog dana, izuzev ponedeljka i utorka. Plovidbe su organizovane u dva stalna dnevna termina – od 16.30 i od 18 časova.

Tokom plovidbe, za putnike će biti emitovan poseban audio-vodič. Posetioci će na ovaj način moći da saznaju pregršt zanimljivih informacija o bogatoj istoriji grada, njegovim najvažnijim kulturnim znamenitostima, kao i o specifičnostima rečnog života u Pančevu.

Informacije o kartama i rezervacijama

Redovna cena karte za vožnju katamaranom iznosi 500 dinara. Zbog ograničenog broja mesta, rezervacija je obavezna i može se izvršiti pozivom na broj telefona 013/33-33-99.

Karte se kupuju lično u prostorijama Turističke organizacije grada Pančeva, na adresi Vojvode Petra Bojovića broj 2. Iz TO Pančevo pozivaju sve sugrađane da okupe porodicu i prijatelje i iskoriste lepe dane za uživanje na reki.

(Pančevac)