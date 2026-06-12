Ovaj znak će dominirati za vikend: Stiže poruka od bivše ljubavi, ali i neočekivani trošak!

Predstojeći vikend, od 12. do 14. juna 2026. godine, biće u potpunosti u znaku Lava. Pripadnici ovog znaka dominiraće gde god se pojave zahvaljujući svom prepoznatljivom šarmu i kreativnoj energiji, bilo da je reč o izlasku, porodičnom okupljanju ili običnoj šetnji.

Subota popodne donosi nalet kreativne inspiracije, ali i jedno veliko iznenađenje na emotivnom planu. Mnogim Lavovima telefon će zasvetleti od poruke stare ljubavi ili osobe iz prošlosti koju dugo nisu videli.

Ovaj nostalgični poziv probudiće stare uspomene, ali i otvoriti vrata za neke potpuno nove i uzbudljive planove.

Ipak, astrolozi upozoravaju Lavove da ovog vikenda malo „stanu na loptu“ kada su finansije u pitanju. Moguć je manji, neočekivani trošak vezan za automobil ili kućne aparate, pa je pametno ostaviti nešto novca sa strane.

Nedelja je rezervisana za čisti hedonizam, kratke izlete ili večeru za punjenje baterija. Jedini oprez savetuje se u saobraćaju, naročito u nedelju predveče kada je moguća prolazna dekoncentracija.

(Društvene mreže)