Pančevci uživaju u vrhunskim vinima i domaćim kolačima

PANČEVO – Pančevo je ovog vikenda postalo prestonica vinskog turizma. U Narodnoj bašti svečano je otvoren treći po redu „Wine Weekend“, koji se održava pod pokroviteljstvom Grada Pančeva. Ova trodnevna manifestacija, koja traje do 14. juna, okupila je 49 renomiranih vinarija iz cele Srbije, sa posebnim akcentom na promociju lokalne vinske scene, prenosi RTV Pančevo

Počeo je treći „Wine Weekend“ u Pančevu, donoseći sa sobom mnogo pozitivne energije, bogatu banatsku gastronomiju i kvalitetna domaća vina. Manifestacija koja je za samo tri godine osvojila srca Pančevaca, ove godine okupila je 49 uspešnih vinarija iz svih krajeva Srbije.

Ipak, u centru pažnje našla se lokalna vinska scena, poručuju organizatori. Lokalni vinari dominiraju kvalitetom. Manifestacija je idealna prilika da građani upoznaju domaće proizvođače i čuju njihove jedinstvene priče o nastanku svakog etiketa.

„Naša ideja je bila da podignemo vinsku scenu grada, da upoznamo Pančevce sa vinima, da opipamo puls Pančevaca vezano za vino. Generalno, vinari iz Pančeva dominiraju na svim takmičenjima kvalitetom. Imamo problem taj što nismo imali prilike da se predstavimo vinskoj publici. Ovo je jedna od retkih prilika da možete da pričate sa vinarima, da vam oni kažu njihovu priču, da vidite iz njihovog ugla šta znači jedna boca vina, koju mi popijemo uz lepo društvo, uz večeru, sa prijateljima, u izlasku, nebitno. Da vi znate koliko je muke da se to vino napravi, koliko mi svaku bocu volimo, koliko nam znači. I imate priliku da vam nešto kažu, malo više o tom vinu, da se upoznate sa svakim brendom, sa svakim proizvođačem, sa svakom sortom. I to je to, pozvao bih sve da dođu u Narodnu baštu“, istaknuto je na otvaranju.

Posetioci ne kriju oduševljenje nivoom organizacije i jedinstvenom lokacijom u najlepšem pančevačkom parku.

„Pančevo ima najbolji festival u državi, ali zaista to mislim, jer sam neko ko je obišao mnogo festivala, pohvalio bih organizatore. Sve je fantastično organizovano, sve pohvale i tek će ovde biti dobra atmosfera, piće se dobra vina. I jako je lepo da je ovo jedan porodični festival, vidimo već ljude koji dolaze sa decom i jedno veliko bravo za naše Pančevo.“

Tradicionalni banatski delikatesi za savršen kraj večeri

Pored vrhunskih sorti vina, posetioci imaju priliku da uživaju i u bogatoj gastronomskoj ponudi. Svoje autentične specijalitete predstavlja 16 izlagača, među kojima se nalaze i lokalna udruženja žena.

„Ovo nam je prva godina kako smo pozvani na Dane vina, pa nadamo se, pošto smo primetili da je to dosta posećena manifestacija, nadamo se da će biti sve kako treba. Predstavljamo se našim klasičnim proizvodima, mi imamo slane i slatke proizvode, znači štrudle sa makom, lešnikom, orahom, rogačem, višnjom, sitne kolače i slana peciva“, kaže jedna od novih učesnica.

Njene iskusnije koleginice dodaju:

„Od prve manifestacije učestvujemo u ovom programu i zaista je prelepo, iz godine u godinu je sve veća i veća. Mi spremamo naše tradicionalne kolače, naravno, pored toga, uvek donesemo nešto od ručnih radova naših, čisto da predstavimo i ono čime se mi zaista i bavimo. Ali, pre svega, ovde se jedu najlepši domaći kolači, jer posle vina i degustacije svega, na kraju svi završavaju kod nas.“

Uz degustaciju vina i hrane, uživanje u čarobnom ambijentu Narodne bašte upotpunjeno je i bogatim muzičkim i kulturno-umetničkim programom. Ulaz na festival je besplatan, a posetioci imaju mogućnost da na ulazu iznajme vinsku čuvanu čašu uz depozit od 600 dinara .

(Pančevac/RTV Pančevo)