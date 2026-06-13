Kovačica: Dodeljeno oko 100 auto-sedišta za bebe

KOVAČICA – U Domu kulture „3. oktobar“ u Kovačici organizovana je svečana dodela tokom koje je uručeno oko 100 besplatnih auto-sedišta roditeljima dece rođene u periodu od 1. oktobra 2024. do 1. januara 2026. godine.

Ova akcija predstavlja nastavak mera koje lokalna samouprava sprovodi u cilju povećanja bezbednosti dece u saobraćaju i podrške porodicama.

Pomoćnica predsednika opštine Kovačica, Marijana Meliš, istakla je u svom obraćanju da opština kontinuirano ulaže u saobraćajnu bezbednost sa jasnim ciljem da nijedno dete ne strada, s obzirom na to da su najmlađi ujedno i najosetljiviji učesnici u saobraćaju. Pravo na ova sedišta imale su porodice sa teritorije opštine Kovačica koje u svom vlasništvu imaju registrovan automobil, a poklone je roditeljima uručio zamenik predsednika opštine Miroslav Tomaš.