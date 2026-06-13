Kovačica: Dodeljeno oko 100 auto-sedišta za bebe
KOVAČICA – U Domu kulture „3. oktobar“ u Kovačici organizovana je svečana dodela tokom koje je uručeno oko 100 besplatnih auto-sedišta roditeljima dece rođene u periodu od 1. oktobra 2024. do 1. januara 2026. godine.
Ova akcija predstavlja nastavak mera koje lokalna samouprava sprovodi u cilju povećanja bezbednosti dece u saobraćaju i podrške porodicama.
Pomoćnica predsednika opštine Kovačica, Marijana Meliš, istakla je u svom obraćanju da opština kontinuirano ulaže u saobraćajnu bezbednost sa jasnim ciljem da nijedno dete ne strada, s obzirom na to da su najmlađi ujedno i najosetljiviji učesnici u saobraćaju. Pravo na ova sedišta imale su porodice sa teritorije opštine Kovačica koje u svom vlasništvu imaju registrovan automobil, a poklone je roditeljima uručio zamenik predsednika opštine Miroslav Tomaš.
Edukacija o pravilnoj upotrebi i značajna ušteda za roditelje
Pored same dodele, za roditelje je organizovano i stručno predavanje. Filip Živković, master inženjer saobraćaja, održao je praktičnu edukaciju o pravilnom postavljanju i korišćenju sedišta od najranijeg uzrasta pa sve do prelaska na takozvane buster stolice.
Prisutni roditelji su naglasili da je ova akcija izuzetna pomoć kućnom budžetu, posebno za porodice sa više dece, i apelovali su na sve sugrađane koji ispunjavaju uslove da obavezno iskoriste ovu vrstu opštinske podrške u budućnosti.
(Pančevac)