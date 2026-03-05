HITNA POMOĆ: Učenica u gimnaziji povredila glavu, prevezena do bolnice

Stefan Jovanov iz Sefkerina seniorski prvak države
U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 33, od čega četvoro dece.
Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.
Kućnih poseta je bilo 16, uglavnom hronični bolesnici.
Intervencije na javnom mestu bile su dve. Jedna od intervencija bil aje u Gimnaziji gde je jedna učenica povredila glavu. Nakon pregleda je prevezena do bolnice- hirurgu.
Saobraćajnih udesa nije bilo.
(Pančevac)
AUD
70.86 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
73.93 RSD
CHF
129.47 RSD
EUR
117.39 RSD
GBP
134.73 RSD
SEK
10.90 RSD
USD
101.25 RSD
Izuzetno visoke koncentracije polena tisa i čempresa u Pančevu a prognoziran i porast cvetanja jove, jasena, topole, vrbe i bresta
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
