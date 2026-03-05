HITNA POMOĆ: Učenica u gimnaziji povredila glavu, prevezena do bolnice

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 33, od čega četvoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 16, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencije na javnom mestu bile su dve. Jedna od intervencija bil aje u Gimnaziji gde je jedna učenica povredila glavu. Nakon pregleda je prevezena do bolnice- hirurgu.

Saobraćajnih udesa nije bilo.

(Pančevac)