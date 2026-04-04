Osnovna škola „Sava Munćan“ obeležila Svetski dan podizanja svesti o autizmu

Osnovna škola „Sava Munćan“ u Kruščici nizom radionica i aktivnosti obeležila je 2. april, Svetski dan podizanja svesti o autizmu, prenosi BCinfo.

Škola nije sama zgrada sa učionicama, ona je bašta u kojoj svako dete raste na svoj način. U školi u Kruščici se nije govorilo o tome šta nas razdvaja, već o mostovima koje gradimo kada pružimo ruku drugaru koji svet doživljava intezivnije.

„Na ovim radionicama naučili smo da komunikacija nije samo skup izgovorenih reči. Ona predstavlja razumevanje nečijeg pogleda, radosti zbog tuđeg uspeha, i stvaranje prostora u kom svako može da bude ono što jeste. Danas ne slavimo sličnosti, već hrabrosti da se bude svoj i lepotu sveta koji nas uči strpljenju, empatiji i ljubavi koja ne postavlja uslove. Danas podsećamo da je u redu videti svet drugačijim očima. Igra „Muzičke stolice“ nam je pokazala da različiti delovi slagalice čine školsku zajednicu potpunom. Radionicu su realizovale učenice članice Đačkog parlamenta u saranji sa Natašom Petrović, pedagogom škole i Milicom Araškov, školskim bibliotekarom. Danas je naša škola zasijala posebnim sjajem, onim koji nastaje kada se kada se različiti svetovi susretnu, prepoznaju i prožimaju. Na kraju dana, svi mi tragamo za istim: za prihvatanjem, za prijateljstvom i za mestom gde naša autentičnost nije prepreka već najlepši ukras zajednice.“ – poručuju iz Osnovne škole „Sava Munćan“.

