Alisa Lacko najbolja glumica nacionalnih teatara u Mađarskoj

Monodrama „Jednorog” Srpskog narodnog pozorišta u Mađarskoj oduševila je publiku i žiri na Međunarodnom pozorišnom festivalu Jelen/Lét u Budimpešti, održanom krajem marta, o čemu svedoče i tri nagrade. Za najbolju glumačku rolu priznanje je otišlo u ruke Alise Lacko, a nagrade su dobile i rediteljka Anastasia Kargina i scenaristkinja Laura Topolčanji.

Festival „Jelen/Lét“, u slobodnom prevodu „SuPostojanje”, okuplja teatre nacionalnih zajednica iz cele Mađarske i susednih zemalja. Žiri, u sastavu reditelj Andraš Pataki, dramski pisac Ištvan Miko i dramski umetnik Peter Benko, odlučivao je ko će biti najbolji među 25 predstava. Većina je igrana na maternjim jezicima uz mađarski titl, a deo je bio i na mađarskom jeziku.

Vrlo ugledno na pozorišnoj sceni ne samo na jezicima manjina u Mađarskoj, Srpsko pozorište u Mađarskoj (Magyarországi Szerb Színház) predstavilo se sa tri ostvarenja a „Jednorog” je, može se reći, pobednik festivala jer je u kofere spakovao tri bitne nagrade.

Predstava prati priču glumice Monike Pešić, koja je 2024. preminula od raka. Dramski tekst, sačinjen na osnovu Monikinih priča u poslednjim danima života, istovremeno je i potresan i duhovit jer, kako je izjavila dramturškinja Laura Topolčanji, cilj joj je bio da svoju prijateljicu predstavi onakva kava je bila, ali i da razbije tišinu koja prati obolele. U prvom delu pratimo istorijat bolesti u toku dve godine, sledi vreme prepričavanja iz poslednja tri meseca Monikinog života a na kraju, u vremenu posle Monikine smrti, odlazimo na suprotnu obalu jezera, tamo gde se „mogu osetiti duše svih živih koje su ikada zaplivale u njemu, a i mrtvih što su im pepela prosuta po vodi”.

A da bi ova potresna priča, duhovita i pametna istovremeno, stigla do duša publike svojski se potrudila Alisa Lacko u toku igre koja traje sati i po. Kritika je njenu glumu ocenila kao „snažnu, delikatnu i duhovitu, prožetu bogatim nijansama”, zaključivši da njena „umetnička zrelost i potpuna posvećenost ulozi čine da ova monodrama ostane kao duboko upamćeno pozorišno iskustvo”. Sa scene Alisa je ispraćena ovacijama, publika ju je nekoliko puta vraćala a potom je, pod utiskom snažne priče koju je Alisa pretočila u istinski scenski doživljaj, u tišini napustila salu.

Alisu smo u Pančevu imali priliku da nedavno gledamo u duodrami „Duh je naša domovina”, takođe Srpskog pozorišta u Mađaskoj, a sada, očekujemo još jedan dobar pozorišni događaja – da nam dođe i sa monodramom „Jednorog”.

Alisa Lacko je rođena u Pančevu 27. avgusta 1989. Glumu je počela da uči u Dramskom studiju pri Kulturnom centru u Pančevu kod Jasmine Večanski a diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi Nikite Milivojevića. Pre nagrade na Međunarodnom pozorišnom festivalu Jelen/Lét dobila je i nagradu za najbolju žensku ulogu, kao Hana u drami „Ona”, na Festivalu duodrame u Topoli 2015. godine a prošle godine proglašena je za najbolju glumicu za ulogu u predstavi „Duh je naša domovina” na Novom Tvrđava Teatru. Alisa glumi u predstavama u produkciji Kulturnog centra Pančevo, u Ateljeu 212 i Srpskom narodnom pozorištu u Mađarskoj.

(Pančevac / Nevena Simendić)

Naši iz sveta: Luka, Alisa i Matej u Pančevu