Podrška porodicama: Opština Kovin nabavlja vozilo za patronažu

Opština Kovin učestvovala je u svečanom potpisivanju i dodeli ugovora sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, za sufinansiranje mera populacione politike i podrške porodicama i deci u 2026. godini.

Opština Kovin uspešno je aplicirala na javni poziv Ministarstva za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih jedinicama lokalne samouprave za realizaciju mera u oblasti podrške porodici i deci. Ugovor je, u ime predsednice opštine Violete Ocokoljić, potpisala Slađana Ćirikovački, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti i poslove LER-a.

Sredstva, u iznosu od 60% ukupne vrednosti projekta, koja obezbeđuje Ministarstvo, biće usmerena na nabavku vozila za potrebe polivalentne patronaže Doma zdravlja „Kovin“. Imajući u vidu da patronažne sestre pružaju ključnu podršku porodicama sa malom decom — obilaze trudnice, porodilje i novorođenčad, daju savete o nezi, ishrani i dojenju, edukuju stanovništvo i promovišu zdrave stilove života — Opština Kovin je prepoznala značaj ove usluge. Nabavka vozila značajno će doprineti boljoj dostupnosti usluga, većoj efikasnosti rada i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Značaj ovog projekta, kao jedne od mera podrške porodici i roditeljstvu — što predstavlja jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta — prepoznalo je i Ministarstvo. Od ukupno 187 predloženih mera i 100 prijava, Opština Kovin izabrana je među 64 jedinice lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva u okviru programa.

Potpisivanje ugovora predstavlja potvrdu partnerstva i zajedničke posvećenosti unapređenju uslova života porodica širom Srbije. U toku je i izrada desetogodišnje strategije za period od 2026. do 2036. godine, koja će predstavljati temelj dugoročne demografske politike.

Opština Kovin nastavlja sa ulaganjima u oblasti populacione politike, a realizacija ove mere značajno će unaprediti dostupnost zdravstvenih usluga, zdravlje majki i dece, kao i uslove za rađanje i odrastanje dece u svim naseljenim mestima opštine.

(Opština Kovin)