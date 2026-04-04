Vučić: Imamo 11.000 manje diplomiranih! Oni koji su organizovali revoluciju počinili su obrazovni genocid

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se uključio u program Kurir televizije i u emisiji Puls Srbije vikend sa Krunom Unom Mitrović govori o svim aktuelnim i najvažnijim unutrašnjim i spoljnopolitičkim pitanjima. U studiju su ministar informisanja Boris Bratina, novinar Milomir Marić, reditelj Ljubiša Ristić i poslanik Branko Pavlović.

Predsednik je na početku rekao da vidi da će nedostajati mnogo hrane, i da će biti borba za vodu u narednim mesecima.

– Dobili smo nove izveštaje od jutros. Ne mogu da odgovaram na spektakularne najave. Da, imaćemo mnogo problema, ali gledaćemo da i po tom pitanju budemo odgovorniji nego mnoge druge zemlje i ljudima omogućimo normalan život u narednom teškom periodu. Što se dalje bude produžavala kriza u Persijskom zalivu, to će biti teže za sve nas u Evropi – rekao je on.

Vučić ističe da će se prava stopa inflacije videti u aprilu, maju i junu.

– Plašim se za jun mesec i kako će to izgledati, ne bih voleo da sve ono što smo postigli pojede inflacija. Možda ćemo morati da se odreknemo bar nekog kapitalnog projekta na kome radimo, i to neće biti lako – kazao je predsednik.

Naša skladišta u Mađarskoj su na 500 miliona kubnih metara, i kaže da ćemo imati dovoljno gasa za stanovništvo.

– Problem su cena nafte i naftni derivati. I zbog cene nafte koja raste, nije jednostavno sve platiti. Mi dopunjavamo naše rezerve, ali morate da znate da je mnogo teže danas doći do tankera nego što je bilo juče. I ono što smo i do juče mogli redovno da snabdevamo sada je mnogo komplikovanije – naglasio je Vučić.

On kaže da bi voleo da neki drugi ljudi vode zemlju u narednom periodu, ali da to ne budu oni koji su uništavali Srbiju.

– Tu imam jednu veliku vest, i jednu veoma tešku vest. Ja to nisam znao do jutros. Reč je o tome da smo mi 2023. godine imali 29.000 ljudi koji su diplomirali. 2024. godine je bilo 30.000. Nikada razlika nije bila veća od 1,500 ljudi na godišnjem nivou. Mi smo prošle blokaderske godine imali 18.894 ljudi koji su diplomirali. To je za 11.000 manje nego prethodne godine. To je obrazovni genocid koji su počinili oni koji su organizovali nelegalnu i kriminalnu revoluciju, i bavili se politikom umesto podučavanjem ljudi. Ovaj podatak je za mene toliko poražavajući. Mi smo u jednoj godini izgubili gotovo 12.000 inženjera građevinskih, mašinskih, pravnika, ekonomista, lekara – rekao je predsednik.

Dodaje da je to rezultat političkog bezobrazluka, i kaže da ćemo cenu za to jezivo delovanje plaćati mnogo godina.

(Pančevac)