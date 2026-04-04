Opštini Bela Crkva dodeljena sredstva za unapređenje socijalne zaštite

Opština Bela Crkva je među 125 lokalnih samouprava u Srbiji koje su dobile sredstva za usluge socijalne zaštite od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarstvo je u ovoj godini izdvojilo 600 miliona dinara, a za opštinu Bela Crkva opredeljeno je 3.218.000,00 dinara, javlja BCinfo.

Ugovori o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti su predstavnicima lokalnih samouprava uručeni u Beogradu.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, naglasila je da su pomoć u kući i lični pratilac usluge u zajednici koje se najviše sprovode i koje su najzastupljenije, ali da svakako treba raditi i na razvoju ostalih usluga.

Opredeljena sredstva za opštinu Bela Crkva biće usmerena na finansiranje usluge ličnog pratioca deteta, koja ima ključnu ulogu u pružanju podrške deci i njihovim porodicama i za uslugu pomoć u kući.

Ova podrška predstavlja važan korak ka unapređenju sistema socijalne zaštite i jačanju usluga koje omogućavaju kvalitetniji i dostojanstveniji život najugroženijih građana.

