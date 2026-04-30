Vodič za savršen roštilj: 5 zlatnih pravila

Zanat roštiljdžije i ne razlikuje se mnogo od drugih. Pravi alat, malo vremena za učenje i temeljno pripremljeno meso sasvim su dovoljni da postanete majstor roštilja.

Kada ste skupili sve alate i prethodno kupili meso, možda bi vam značilo da čujete nekoliko saveta koji će, kako gastro.24sata.hr piše, od vas napraviti profesionalca.

Začinite svoj roštilj

Začin u ovom slučaju nema veze sa ukusom hrane, već sa pripremom rešetke za roštilj. Suncokretovo ulje ravnomerno nanesite na rešetke, dok su one još hladne, zatim držite srednje jaku vatru oko 15 minuta, dok ulje ne izgori ili ne počne da se dimi.

Ulje će sprečiti stvaranje rđe na vašem roštilju, međutim važno je i čišćenje roštilja četkom kako biste uklonili ostatke i obezbedili sebi bezbednu i dobru pripremu mesa i sledećeg puta.

Osigurajte se od požara

Ne dozvolite da se vaše popodnevno roštiljanje sa prijateljima pretvori u neprijatnu vest povodom požara. Važno je da, bilo da roštiljate zatvorenom ili otvorenom prostoru, uvek imate aparat za gašenje požara u blizini.

Takođe, obratite pažnju na to da u prostoru oko roštilja nema zapaljivih predmeta. Takođe, ne zaboravite da redovno proveravate pleh gde se skuplja mast sa roštilja tokom pečenja. Poželjno bi bilo da pun pleh sa mesom odmah odnesete na sto kako biste izbegli neprijatan susret masnoće i otvorenog plamena.

Pripremite hranu pre pečenja na roštilju

Kada je vaš roštilj spreman za upotrebu, vreme je da se bacite na meso. Pazite da pripremu hrane ne ostavljate za poslednji trenutak, već pripremite meso i povrće pre dolaska gostiju. Predlažemo da prvo isečete povrće, ali ako ga i niste na vreme pripremili, možete se osloniti na prodavnicu i konzervisano povrće.

Pokrenite roštilj na pravi način

Ako imate roštilj na ćumur, morate biti spremni na to da će mu biti potrebno više vremena za zagrevanje od roštilja na gas. Osim toga, kod ovog tipa roštilja važno je da se sav pepeo od prethodne upotrebe baci. Zatim otvorite sve otvore za ventilaciju na dnu roštilja kako biste omogućili maksimalan protok vazduha da proširi plamen.

Međutim, gasni roštilj je sasvim druga priča, pa će vam za zagrevanje biti potrebno svega 10 minuta. Takođe, plinski roštilj mora biti zatvoren poklopcem.

Neizostavni sosovi za roštilj

Sos na samom kraju pečenja mesa predstavlja najveći faktor ukusa. Kod ajvara nema greške, jer blagi ukus i ujednačena kremasta tekstura čine ga pravim izborom za svako nepce.

Ukoliko je u pitanju sočan hamburger, teško ga je zamisliti bez kečapa i majoneza, ljutog sosa ili caciki preliva.

(Pančevac)