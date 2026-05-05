Dnevni horoskop za 5. Maj: Šta vam zvezde poručuju danas

Ovan

Poruka: Tvoja snaga je u akciji, ali tvoja mudrost u strpljenju.

Savet: Kanališite višak energije u fizičku aktivnost kako biste izbegli konflikte.

Ljubav: Slobodni Ovnovi mogu neočekivano naleteti na osobu koja ih fascinira – privlačnost može biti obostrana i vrlo strastvena.

Posao: Danas ćete imati vetar u leđa – brzi ste, odlučni, prodorni. Rešenja dolaze u trenu, a komunikacija sa saradnicima postaje vaša supermoć. Ipak, ne forsirajte autoritet jer neko može osetiti da želite da dominirate.

Bik

Posao: Iako imate čvrst plan, današnji dan vas može izbaciti iz koloseka. Ljudi iz okruženja menjaće odluke, a vi ćete morati balansirati između strpljenja i akcije. Nešto što vam deluje kao prepreka, zapravo će biti prilika da dokažete izdržljivost.

Ljubav: Slobodni Bikovi danas mogu imati uzbudljiv, ali napet susret – neko vam se suprotstavlja, ali vas upravo to privlači. Zauzeti mogu osetiti impuls da povuku granicu, ako nešto u odnosu nije iskreno, danas će isplivati.

Zdravlje: Emotivna napetost može uticati na apetit i stomak – ne jedite iz frustracije, već iz potrebe.

Srećni brojevi: 6, 15, 24 | Boja dana: Smaragdno zelena

Savet: Ne opiri se promenama plana; fleksibilnost je danas tvoj najbolji saveznik.