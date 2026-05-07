Ko može da nastavi da radi posle odlaska u penziju

Pitanje da li penzioneri mogu da nastave da rade nakon ostvarivanja prava na penziju često zanima one koji se spremaju za penziju.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) potvrđuje da je to moguće, ali uz određena pravila koja se razlikuju u zavisnosti od vrste penzije i statusa osiguranika.

Starosni penzioneri

Korisnici starosne penzije mogu ponovo da se zaposle, ali ne istog dana kada im je pravo na penziju odobreno. Neophodno je da prođe bar jedan dan između prekida rada i zasnivanja novog radnog odnosa. Dakle, novi rad može da počne najranije dan nakon odobrenja penzije.

Invalidski penzioneri

Invalidski penzioneri koji se zaposle mogu biti podložni preispitivanju svog statusa, jer ulazak u osiguranje može dovesti do ponovne procene gubitka radne sposobnosti.

Porodični penzioneri

Za korisnike porodične penzije važi pravilo da bilo koji oblik rada automatski dovodi do obustave isplate penzije. Ipak, postoji izuzetak, mogu biti angažovani po osnovu ugovora o delu ili o privremenim i povremenim poslovima, ali pod uslovom da naknada ne prelazi najnižu osnovicu osiguranja za zaposlene. Pre bilo kakvog angažmana preporučuje se konsultacija sa PIO fondom kako bi se izbegle neprijatnosti, poput gubitka prava na penziju.

Posebne kategorije, vojska i policija

Specifičan tretman imaju profesionalna vojna lica i policijski službenici. Kod njih se ne utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti, već samo gubitak sposobnosti za obavljanje poslova u njihovim profesijama.

Nakon penzionisanja, mogu se zaposliti ili obavljati samostalnu delatnost, ali ne u službi iz koje su penzionisani. Njima, međutim, nije omogućeno ponovno određivanje visine penzije na osnovu staža koji su navršili nakon penzionisanja.

Preračunavanje penzije za starosne penzionere

Penzioneri koji su ostvarili pravo na starosnu ili prevremenu starosnu penziju imaju pravo da traže ponovno određivanje visine penzije ako su posle penzionisanja radili najmanje godinu dana. Međutim, zahtev za novi izračun penzije može se podneti tek nakon što prestane osiguranje, što znači da penzioner mora biti od‌javljen iz sistema pre podnošenja zahteva.

Prekid osiguranja se dokumentuje na različite načine to može biti raskid ugovora o delu, gašenje preduzetničke radnje, prestanak radnog odnosa ili brisanje iz registra udruženja, u zavisnosti od vrste angažovanja.

Samostalne delatnosti

Za samostalne umetnike, sportiste, advokate, taksiste i druge koji su osigurani na osnovu članstva u reprezentativnim udruženjima, datum prestanka osiguranja je datum brisanja iz evidencije udruženja. Fond PIO upozorava da ovo brisanje ne može biti retroaktivno, te je važno da osiguranici na vreme ažuriraju svoj status kako bi izbegli administrativne probleme.

