Dnevni horoskop za 6. maj: Evo ko je danas pun inicijative, a ko nije spreman na kompromise
Ovan
Posao: Danas ste puni inicijative, ali pripazite na preveliku brzopletost. Iako imate dobru podršku za akciju, mogući su problemi u realizaciji ako ne obratite pažnju na detalje.
Ljubav: Moguća je strastvena komunikacija sa osobom koja vas već duže vreme intrigira. Zauzeti Ovnovi imaju priliku da osnaže odnos kroz otvoren razgovor.
Zdravlje: Pojačana energija, ali sklonost povredama.
Ljubav: Moguća je strastvena komunikacija sa osobom koja vas već duže vreme intrigira. Zauzeti Ovnovi imaju priliku da osnaže odnos kroz otvoren razgovor.
Zdravlje: Pojačana energija, ali sklonost povredama.
- Srećni brojevi: 7, 19, 24
- Boja dana: Vatreno crvena
- Poruka: Akcija bez plana je samo buka.
- Savet: Izbrojte do deset pre nego što povučete ključni potez.
Bik
Posao: Imate jasnu viziju i snagu da ostvarite ono što ste zacrtali, ali nemojte preuzimati previše zadataka odjednom. Fokusirajte se na jedno po jedno.
Ljubav: Emotivno ste stabilni, ali niste spremni na kompromise. Moglo bi doći do zahlađenja odnosa ukoliko budete previše tvrdoglavi.
Zdravlje: Napetost u mišićima, potrebna vam je relaksacija.
Ljubav: Emotivno ste stabilni, ali niste spremni na kompromise. Moglo bi doći do zahlađenja odnosa ukoliko budete previše tvrdoglavi.
Zdravlje: Napetost u mišićima, potrebna vam je relaksacija.
- Srećni brojevi: 2, 15, 33
- Boja dana: Smaragdno zelena
- Poruka: Fleksibilnost je vrlina, a ne slabost.
- Savet: Topla kupka ili masaža vratiće vam neophodan mir.
Blizanci
Posao: Komunikacija vam ide sjajno i lako dolazite do informacija koje su vam potrebne. Ipak, sukobi sa autoritetima mogu vas usporiti.
Ljubav: Privlačnost prema nekome iz neposrednog okruženja raste. Zauzeti Blizanci treba da izbegnu rasprave oko obaveza.
Zdravlje: Osetljivost pluća i respiratornog sistema.
Ljubav: Privlačnost prema nekome iz neposrednog okruženja raste. Zauzeti Blizanci treba da izbegnu rasprave oko obaveza.
Zdravlje: Osetljivost pluća i respiratornog sistema.
- Srećni brojevi: 5, 12, 21
- Boja dana: Žuta
- Poruka: Reči imaju moć da grade i ruše.
- Savet: Birajte argumente umesto inata u razgovoru sa šefom.
Rak
Posao: Efikasni ste, ali vas mogu opteretiti zahtevi okoline. Naučite da kažete „ne“ kada je to potrebno.
Ljubav: Ako ste u vezi, moguća je fina razmena emocija i planiranje budućnosti. Slobodni Rakovi mogu osećati blagi pesimizam — ne zatvarajte se.
Zdravlje: Potreban vam je dobar i kvalitetan san.
Ljubav: Ako ste u vezi, moguća je fina razmena emocija i planiranje budućnosti. Slobodni Rakovi mogu osećati blagi pesimizam — ne zatvarajte se.
Zdravlje: Potreban vam je dobar i kvalitetan san.
- Srećni brojevi: 4, 11, 22
- Boja dana: Srebrna
- Poruka: Vaše vreme je vaša najvrednija imovina.
- Savet: Isključite telefon sat vremena pre spavanja.
Lav
Posao: Imate jaku podršku i snagu, ali bićete skloni preterivanju. Držite ego pod kontrolom i izbegnite sukobe sa nadređenima.
Ljubav: Strasti su pojačane, ali i potreba za dominacijom. Slobodni Lavovi mogu biti primetno harizmatični i šarmantni danas.
Zdravlje: Kardiovaskularni sistem može biti osetljiv – usporite ritam.
Ljubav: Strasti su pojačane, ali i potreba za dominacijom. Slobodni Lavovi mogu biti primetno harizmatični i šarmantni danas.
Zdravlje: Kardiovaskularni sistem može biti osetljiv – usporite ritam.
- Srećni brojevi: 1, 10, 28
- Boja dana: Zlatna
- Poruka: Pravi lideri slušaju druge.
- Savet: Kanališite višak energije kroz umerenu fizičku aktivnost.
Devica
Posao: Fokusirani ste i analitični, što vam donosi uspeh. Ne dozvolite da vas sitnice izbacuju iz takta.
Ljubav: Zauzete Device stabilizuju odnose lepo im je. Slobodne mogu ostvariti kontakt sa osobom koja deli slične životne vrednosti.
Zdravlje: Stabilno, ali izbegavajte previše brige.
Ljubav: Zauzete Device stabilizuju odnose lepo im je. Slobodne mogu ostvariti kontakt sa osobom koja deli slične životne vrednosti.
Zdravlje: Stabilno, ali izbegavajte previše brige.
- Srećni brojevi: 3, 14, 27
- Boja dana: Teget
- Poruka: Savršenstvo je proces, a ne samo cilj.
- Savet: Pustite kontrolu bar na trenutak i uživajte u postignutom.
Vaga
Posao: Kreativne ideje dolaze u talasima, ali organizacija može da kasni. Potražite pomoć kolega ili se okrenite proverenom planu koji sigurno prolazi.
Ljubav: Zauzeti se mogu suočiti sa potrebom partnera da stvari idu brže nego što vam prija. Slobodni mogu ući u intrigantne flertove.
Zdravlje: Hormonski disbalans, obratite pažnju na ishranu.
Ljubav: Zauzeti se mogu suočiti sa potrebom partnera da stvari idu brže nego što vam prija. Slobodni mogu ući u intrigantne flertove.
Zdravlje: Hormonski disbalans, obratite pažnju na ishranu.
- Srećni brojevi: 6, 18, 30
- Boja dana: Roze
- Poruka: Ravnoteža se pronalazi unutra, a ne spolja.
- Savet: Unosite više svežeg povrća i laganije obroke.
Škorpija
Posao: Dan je dobar za planiranje i rešavanje zaostalih obaveza. Ne ulazite u rizike, nema potrebe za tim trenutno.
Ljubav: Zauzeti će imati priliku da učvrste odnos, dok slobodni mogu biti privučeni nekom harizmatičnom osobom.
Zdravlje: Potreban vam je detoks i fizički i emotivni.
Ljubav: Zauzeti će imati priliku da učvrste odnos, dok slobodni mogu biti privučeni nekom harizmatičnom osobom.
Zdravlje: Potreban vam je detoks i fizički i emotivni.
- Srećni brojevi: 8, 13, 26
- Boja dana: Bordo
- Poruka: Tiha voda breg roni.
- Savet: Pijte dosta vode i izbegavajte teške razgovore uveče.
Strelac
Posao: Veliki planovi danas mogu naići na prepreke ako ne pazite na detalje. Saradnja sa Ribama ili Devicama može biti naporna.
Ljubav: Zauzeti Strelčevi bi trebalo da slušaju partnera više. Slobodni se mogu zaljubiti u nekoga ko ih intelektualno nadmašuje.
Zdravlje: Mentalni zamor, potreban vam je reset.
Ljubav: Zauzeti Strelčevi bi trebalo da slušaju partnera više. Slobodni se mogu zaljubiti u nekoga ko ih intelektualno nadmašuje.
Zdravlje: Mentalni zamor, potreban vam je reset.
- Srećni brojevi: 9, 20, 31
- Boja dana: Ljubičasta
- Poruka: Put od hiljadu milja počinje jednim preciznim korakom.
- Savet: Provedite vreme u prirodi kako biste razbistrili misli.
Jarac
Posao: Prilike su pred vama, ali samo ako ostanete dosledni i ne podležete spoljnim pritiscima.
Ljubav: Partner želi više nežnosti. Slobodni Jarčevi mogu ući u odnos sa osobom iz prošlosti.
Zdravlje: Bolovi u leđima, povedite računa o držanju.
Ljubav: Partner želi više nežnosti. Slobodni Jarčevi mogu ući u odnos sa osobom iz prošlosti.
Zdravlje: Bolovi u leđima, povedite računa o držanju.
- Srećni brojevi: 10, 25, 35
- Boja dana: Siva
- Poruka: Strpljenje je ključ koji otvara sva vrata.
- Savet: Kratke vežbe istezanja tokom rada učiniće čuda za vaša leđa.
Vodolija
Posao: Danas je moguć pojačan pritisak a mogući su i zastoji u projektima. Ne ulazite u nepotrebne rasprave.
Ljubav: Zauzeti mogu imati nesuglasice sa partnerom koje potiču iz nerealnih očekivanja. Slobodne Vodolije mogu biti magnet za neobične i zanimljive kontakte.
Zdravlje: Preteran umor, usporite.
Ljubav: Zauzeti mogu imati nesuglasice sa partnerom koje potiču iz nerealnih očekivanja. Slobodne Vodolije mogu biti magnet za neobične i zanimljive kontakte.
Zdravlje: Preteran umor, usporite.
- Srećni brojevi: 11, 23, 34
- Boja dana: Tirkizna
- Poruka: Mir nema cenu.
- Savet: Ne preuzimajte tuđu odgovornost na svoja leđa.
Ribe
Posao: Danas vas očekuje priliv novih informacija, ali i konfuzija ukoliko ne postavite prioritete. Izbegavajte donošenje važnih odluka.
Ljubav: Venera vam daje snagu da se izrazite iskreno. Slobodni se mogu zaljubiti u osobu koju su možda previše idealizovali.
Zdravlje: Povećana osetljivost na stres.
Ljubav: Venera vam daje snagu da se izrazite iskreno. Slobodni se mogu zaljubiti u osobu koju su možda previše idealizovali.
Zdravlje: Povećana osetljivost na stres.
- Srećni brojevi: 12, 16, 29
- Boja dana: Morsko plava
- Poruka: Slušajte svoju intuiciju, ona retko greši.
- Savet: Fokusirajte se na jednu važnu stvar i završite je do kraja.