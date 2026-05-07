Ruski astrolog tvrdi: Ova 3 znaka pod zaštitom su Boga

Ovi znakovi su pod posebnom zaštitom viših sila, očekuje ih period velikih preokreta

Najpoznatija ruska astrološkinja Tamara Globa objavila je novo predviđanje koje je izazvalo veliko interesovanje.

Izdvojila je tri horoskopska znaka za koje veruje da će u narednom periodu uživati nebeski blagoslov – kako na duhovnom, tako i na materijalnom planu.

Tamara Globa napominje da su ovi znakovi pod posebnom zaštitom viših sila i da ih očekuje period velikih preokreta, lične i profesionalne obnove, ali i duboke unutrašnje radosti.

Ovan

Ovnovi su, prema Globi, prvi na listi božjih miljenika. Očekuje ih snažan nalet energije, kreativnosti i motivacije. Ovo je idealan trenutak za početak ambicioznih projekata, profesionalni uspeh, kao i za jačanje međuljudskih odnosa.

„Ovnovi sada mogu ostvariti i najhrabrije snove, uz priznanje koje dolazi sa svih strana“, ističe Tamara Globa.

Lav

Za Lavove dolazi period kada će njihova urođena harizma i liderski duh doći do punog izražaja. Globa nagoveštava da će društveno priznanje i nove profesionalne prilike podići Lavove na viši nivo.

„Iskoristite ovaj trenutak za osvajanje autoriteta – vaše ambicije sada prate i nebeske sile“, savetuje Tamara Globa.

Strelac

Za Strelčeve, koji po prirodi tragaju za istinom i smislom, ovo je vreme duhovnog uzleta. Globa tvrdi da će pripadnici ovog znaka pronaći svoje istinsko mesto u svetu kroz lični rast i osluškivanje intuicije.

„Ključ je u tome da slušate svoje unutrašnje biće i investirate u svoj razvoj. Blagostanje će zatim doći samo“, poručuje Globa.

Za Ovnove – odlučna akcija. Za Lavove – preuzimanje vođstva. Za Strelčeve – dublje razumevanje sebe. Kako Tamara Globa zaključuje, ovo je sudbinsko važan period za ove znakove – trenutak kada mogu ostaviti staru verziju života iza sebe i zakoračiti u fazu istinske sreće, ostvarenja i blagoslova.

(Krstarica)

