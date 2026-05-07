Osveživač za kupatilo za 5 minuta: Španci se kunu u ove jeftine kućne trikove

Španci su poznati po svom opuštenom, ali detaljno osmišljenom načinu života, što se ogleda i u načinu na koji održavaju svoj dom. .

Jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih trikova koji koriste da bi im kupatilo uvek bilo sveže i mirišljavo ne zahteva ni velika ulaganja ni korišćenje štetnih komercijalnih proizvoda

Reč je o tradicionalnom triku koji se prenosi generacijama, a koji postaje sve popularniji i van granica Španije. Njihova omiljena metoda za čisto i mirisno kupatilo jeste mala tegla sa sodom bikarbonom i nekoliko kapi eteričnog ulja. Ova jednostavna, ali delotvorna kombinacija funkcioniše na sledeći način:

Soda bikarbona neutrališe neprijatne mirise i upija vlagu i buđ, glavne uzročnike ustajalog vazduha u kupatilu.

Eterična ulja (lavanda, eukaliptus, menta ili citrusna) šire prirodan i opuštajući miris.

Osveživač za kupatilo za pet minuta

Napunite polovinu male tegle sodom bikarbonom. Dodajte 10-15 kapi omiljenog eteričnog ulja. Prekrijte otvor tkaninom (pamuk ili gaza) i učvrstite gumicom ili perforiranim poklopcem.

Stavite teglu na diskretno mesto u kupatilu, na vodokotlić, policu ili ormarić.

Miris će se postepeno oslobađati u prostoriji, a efekat traje 2-3 nedelje, nakon čega smesu možete obnoviti.

Još trikova koje Španci koriste da im kupatilo uvek miriše:

Aromatične biljke u saksiji – Menta, ruzmarin i lavanda osvežavaju prostor i lako se održavaju, čak i uz slabije osvetljenje.

Mirisni štapići – Elegantni drveni štapići u posudici sa mirisnim uljem pružaju diskretan i postojan miris.

Sirće sa korom citrusa – Kombinacija sirćeta i kore limuna ili pomorandže u raspršivaču efikasno čisti i osvežava površine.

Mirisni jastučići u fiokama – Vrećice sa sušenom lavandom, citrusima ili zrnima kafe skrivaju se među peškirima i garderobom kako bi sve uvek mirisalo sveže.

(Dnevnik)

