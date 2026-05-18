Hoćete da ostavite cigarete: Čaj od ove biljke pomaže u odvikavanju

Koren ove biljke se često naziva „prirodni valijum“, a ljudi ga koriste još od srednjeg veka za lečenje poremećaja spavanja kao što je nesanica.

Valerijana je biljka koja se često koristi kao sastojak u suplementima za spavanje. Takođe vam može pomoći da se opustite, kao i da smanjite simptome raspoloženja poput anksioznosti. Međutim, vrlo je efektna za ostavljanje cigareta.

Za razliku od nežno mirisnih cvetova biljke, koren valerijane ima veoma jak miris koji mnogim ljudima deluje neprijatno.

Ukoliko ste strastveni pušač, a ta strast vas košta zdravlja, možda je vreme da „ostavite“ cigarete.

Uprkos raznim mogućnostima i načinima odvikavanja od nikotina, mnogi posrnu u toj borbi. Zbog toga se možete okrenuti prirodnoj medicini.

Sastojci:

dve kašičice suvog korena valerijane

šolja vrele vode

Priprema:

U vrelu vodu stavite kašičice suvog korena ove biljke. Kada ga pijete i posle pokušate da pušite, ukus će vam biti gorak i bljutav.

Ljudi, koji su se na ovaj način rešili problema, uglavnom kažu da im se ukus cigara zgadio i više nisu imale istu draž kao nekada.

(Pančevac)

ČAJ OD LOVOROVOG LISTA Uništava kašalj, ali samo ako ga ovako pripremite