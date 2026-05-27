Dom omladine Pančevo: Festival „Rukopisi“ od 28. do 30. maja

11:00

27.05.2026

Foto: Dom omladine Pančevo

Trodnevni festival  povodom  objavljivlja 49. Zbornika rukopisi biće ove godine odražan u  dvorani Apolo, Doma omladine Pančevo, od 28. do 30. maja, kaže Jelena Pešić, pi ar ove kulturne ustanove. Na otvaranju festivala posetioce događaja očekuje program Pitaj urednika, koji je po prvi put  realizovan prošle godine, rekla je Jelena Pešić – PR Doma omladine Pančevo .

Domaćin  festivala Dom omladine u petak, drugog dana festivala ugostiće 8 autora čija su se dela našla u ovogodišnjim rukopisima, koji u Pančevo stižu iz zemalja regiona.

Poslednjeg dana festivala, u subotu 30.maja biće odražana promocija  49. Zbornika rukopisu,  sa početkom u 19 sati u dvorani Apolo, kaže Jelena Pešić.

Na konkurs za rukopise mogu da učesvuju mladi autori od 15 do 30 godin iz svih zemalja bivše Jugolasvije, koji treba da pošalju do 3 pesme ili kratke priče. Ove godine pristiglo je  više od 300 prijava,  a u ovogodišnjim rukopisima   su objavljeni radovi 83 autora. Pokrovitelj festivala je grad Pančevo.

(Pančevac/RTV Pančevo)

