Dom omladine Pančevo: Festival „Rukopisi“ od 28. do 30. maja

Trodnevni festival povodom objavljivlja 49. Zbornika rukopisi biće ove godine odražan u dvorani Apolo, Doma omladine Pančevo, od 28. do 30. maja, kaže Jelena Pešić, pi ar ove kulturne ustanove. Na otvaranju festivala posetioce događaja očekuje program Pitaj urednika, koji je po prvi put realizovan prošle godine, rekla je Jelena Pešić – PR Doma omladine Pančevo .

Domaćin festivala Dom omladine u petak, drugog dana festivala ugostiće 8 autora čija su se dela našla u ovogodišnjim rukopisima, koji u Pančevo stižu iz zemalja regiona.

Poslednjeg dana festivala, u subotu 30.maja biće odražana promocija 49. Zbornika rukopisu, sa početkom u 19 sati u dvorani Apolo, kaže Jelena Pešić.

Na konkurs za rukopise mogu da učesvuju mladi autori od 15 do 30 godin iz svih zemalja bivše Jugolasvije, koji treba da pošalju do 3 pesme ili kratke priče. Ove godine pristiglo je više od 300 prijava, a u ovogodišnjim rukopisima su objavljeni radovi 83 autora. Pokrovitelj festivala je grad Pančevo.

(Pančevac/RTV Pančevo)